Onbemande camera bezorgt voetbalbond en Gent hoofdbrekens

De goal van Thibo Somers tijdens Cercle Brugge-AA Gent (2-2) blijft beroeren. De videoref rekende op wedstrijdbeelden om de 3D-lijn te trekken. Maar op dat moment was de camera achter doel onbemand en kon de VAR niet met zekerheid een buitenspellijn trekken.

Coach Vanhaezebrouck liet dan maar zelf de ontbrekende 3D-lijn uittekenen. “Als je het verschil ziet tussen het laatste lichaamsdeel van een speler van Gent en het verste lichaamsdeel van de speler van Cercle Brugge, dan is daar bijna één meter verschil.”

Wie was vorig weekend de schuldige? Het scheidsrechtersdepartement vroeg uitleg aan Deltacast, het bedrijf dat instaat voor de buitenspellijntechnologie. Zij wezen naar tv-rechtenhouder Eleven. De camera in kwestie was onbemand omdat een cameraman voor de wedstrijd het eerbetoon aan de overleden Miguel Van Damme in beeld aan het brengen was.

Financiering door Pro League

Navraag leert dat er geen officiële verbintenis is tussen Eleven en de voetbalbond over een samenwerking voor de VAR. Eleven maakt wel dat voor elke wedstrijd drie camera’s gekalibreerd worden, zodat die gebruikt kunnen worden bij een eventuele buitenspelfase. Maar daar stopt het ook.

Vanhaezebrouck: “We moeten niet alleen kijken naar het mediabedrijf maar ook naar de VAR, die opnieuw technisch niet in staat was om de lijn trekken.”

De organisatie van de VAR gebeurt door de voetbalbond en wordt gefinancierd door de Pro League. Dergelijke fouten kunnen eenvoudig en goedkoop opgelost worden. Eén extra cameraman zou ervoor zorgen dat er op geen enkel moment een onbemande camera is. Een kostprijs van 1.000 euro per wedstrijd.

De juristen van AA Gent vonden niet eens een Nederlandstalige tekst over het VAR-protocol in het bondsreglement. Als zij straks uit de Champions’ play-offs vallen, zullen ze wellicht proberen de vermeende financiële schade te verhalen op de verantwoordelijke. Wie dat exact is?