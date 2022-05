‘Onbekende’ De Bondt verbaast Giro met ontsnappingstactiek

“Wat is die Dries De Bondt een goede renner geworden”, zei Marc Sergeant tijdens een interview op dag vijf van de Giro.

Op dag achttien kent ook de rest van de Giro-karavaan de dertiger uit Buggenhout. Samen met drie kompanen verraste De Bondt de sprintersploegen in de straten van Treviso. Een mooie revanche voor de elfde rit toen een solo van een uur strandde op één kilometer van de streep. “Ik probeer deze Giro zeker nog eens zo’n pijl af te vuren”, zei hij toen.

In de thuishaven van kledingfabricant Benetton trof de pijl raak. Magnus Cort was de snelste van de kopgroep, maar De Bondt won. Ook toen hij in 2016 (Halle-Ingooigem) zijn eerste profzege boekte, verraste De Bondt de intrinsiek snellere Jens Keukeleire. “De sprint zij aan zij tegen Affini duurde slechts honderd meter, maar het leek wel een eeuwigheid. Op de streep gingen er vierduizend emoties tegelijk door mijn hoofd.”

Gas terugnemen

Aanvankelijk reageerden de Italiaanse media wat lauw op de zege van de onbekende Belg, tot hij zich tijdens de personferentie ontpopte als de ontsnappingskoning. “Eens je in vlucht zit is het pokeren. Het jagende peloton probeert de vlucht te controleren, terwijl de vlucht het peloton probeert te controleren. De truc is om het peloton te doen geloven dat ze de situatie meester zijn.”

Dat lukte De Bondt en zijn kompanen. Halfweg namen ze gas terug, waardoor hun voorsprong zakte naar een minuut. Het peloton vreesde ze te vroeg bij de kraag te vatten en nam dus ook gas terug, waarna De Bondt en co. vol gas gaven en hun voorsprong te groot bleek. “Belangrijk is dat niemand in de vlucht dan een kopbeurt overslaat, want dan begint de twijfel en ben je a bird for a cat (sic). Iedereen hield zijn woord. Ik moet mijn drie medevluchters bedanken.”

Naast zijn neus voor goede vluchten wilden de Italianen ook weten wie de idolen van De Bondt zijn. Uiteraard Tom Boonen, maar ook een van zijn huidige collega’s: Oliver Naesen. “Ik ken ‘Oli’ al lang. Hij is een jaar ouder en had als renner altijd een stap voor op mij. Hij werd prof in 2015, ik in 2017. Hij won het BK in 2017, ik in 2020.”

Nu zijn de rollen omgedraaid. Naesen probeerde het al vaak in de Tour, maar een rit in een grote ronde won hij nog nooit, De Bondt wel. “Ik beleef een droom. En zeggen dat mijn droom om prof te worden in 2014 aan diggelen geslagen was toen ik in coma belandde na een zware val.”

Voortaan is De Bondt niet meer de renner die uit coma ontwaakte om prof te worden, maar de renner die in de Giro-rit naar Treviso de beste pokerspeler was.

Almeida corona

In de strijd om het eindklassement is een belangijke pion weggevallen. De Portugees João Almeida moest de Ronde van Italië verlaten vanwege een positieve coronatest. Almeida stond op de vierde plaats, op minder dan twee minuten van leider Richard Carapaz.

“Het is zo jammer”, zei UAE-teambaas Mauro Gianetti tegen VeloNews. “Almeida voelde zich niet zo goed en daarom hebben we een test afgenomen. Hij krijgt nog een PCR-test, maar de sneltest was positief. Hij ligt uit de koers.”