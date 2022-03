Omstreden Marc Overmars wordt directeur voetbalzaken bij Antwerp: ‘Wat bij Ajax gebeurd is, zal hier niet meer gebeuren’

Overmars is niet onbesproken. Vorige maand besloot hij te vertrekken bij Ajax, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers van de Amsterdamse club. Hij zou gedurende een langere periode aan meerdere vrouwelijke collega’s grensoverschrijdende berichten hebben gestuurd. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) doet nog onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag van Overmars maar kan hem alleen voor activiteiten in Nederland schorsen.

Nauwelijks enkele weken later duikt de man weer op in het voetbal, nu bij Antwerp. Tijdens de persconferentie kreeg zowel Overmars zelf als algemeen directeur van Antwerp Sven Jaecques een pak vragen over de manier waarop hij bij Ajax was moeten vertrekken.

“We hebben Marc verteld wat onze normen en waarden zijn”, reageerde Jaecques. “Maar we zijn ook een club die mensen een tweede kans wil geven.” Voorafgaand overleg met vrouwelijke personeelsleden was er niet.

Overmars zelf wilde er duidelijk nog weinig over kwijt. “Dat hoofdstuk wil ik snel achter me laten”, zei hij. “Dat wil ik hier doen. Het was een heel spijtig vertrek, maar daar moet je doorheen. Je moet verder. Ik beloof dat wat bij Ajax is gebeurd, hier niet meer zal gebeuren. Dit is een nieuwe periode, een nieuw hoofdstuk, en daar wil ik graag met iedereen hier goed aan beginnen.”

“Dit is een club van het volk, van de supporters. Dat vind ik mooi”, zei Overmars. “De ambities zijn enorm. Ik vind gezamenlijk aan iets bouwen het mooiste wat er is. Daarom zijn we er eigenlijk heel snel uitgekomen. Ik zie hier een grote uitdaging. We moeten niet vergeten wat hier de afgelopen vijf jaar al is opgebouwd. Ik ben een teamspeler. Ik heb de mensen om me heen nodig om er gezamenlijk iets van te maken. Daar wil ik graag met iedereen goed aan beginnen.”

Staat van dienst

Antwerp kijkt vooral naar de enorme staat van dienst van de gewezen Nederlandse international. Die is niet min: Overmars bracht Ajax terug naar de Europese top, noteerde sinds zijn komst in 2013 een positief transferresultaat van 350 miljoen euro en bereikte de finale van de Europa League en de halve finale van de Champions League.

Nu moet de Nederlander Antwerp naar de eerste landstitel sinds 1957 stuwen. Antwerp is de huidige nummer 3 in de Belgische competitie en heeft ambitieuze plannen voor de toekomst.

Overmars tekent bij Antwerp een contract van vier jaar en wil naar eigen zeggen zo snel mogelijk aan de slag. “Ik ga hier morgen al eens rondlopen”, stelt hij. Contact met hoofdcoach Brian Priske was er nog niet.