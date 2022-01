Omikron of niet, de bal blijft rollen op de Europese velden

Omikron zet ook de grootste Europese voetbalcompetities op stelten. Maar in Italië, Engeland, Frankrijk, Duitsland en Spanje is het devies gewoon doorspelen. Voorlopig dan.

Frankrijk: chaos op de velden

Lionel Messi zegde afgelopen weekend af voor de klassieker tussen Olympique Lyon en Paris Saint-Germain (1-1). De Argentijn raakte rond de jaarwisseling besmet met corona. Hij is inmiddels negatief getest maar nog niet volledig in vorm. En hij is niet het enige coronaslachtoffer bij de Parijse club. Vijf van zijn teamgenoten, onder wie Angel di María, zijn recentelijk positief getest. Bij Lyon was er voorafgaand aan de match tegen PSG één speler besmet, Thiago Mendes, maakte coach Peter Bosz bekend.

In Frankrijk is er chaos op de velden vanwege corona. Het afgelopen weekend werden drie wedstrijden in de Ligue 1 uitgesteld wegens te veel besmette spelers. Bij Lorient, dat moest spelen tegen Lille, zaten twaalf spelers in isolatie na een besmetting. Bij Troyes, dat zou uitkomen tegen Montpellier, waren er dertien besmettingen geteld. Hun wedstrijden worden volgende week woensdag ingehaald.

Persbureau AFP rekende uit dat er sinds Kerstmis honderd spelers van de Ligue 1 positief zijn getest. De regels zijn mede daarom sinds eind vorige week weer aangescherpt, voor zowel de Ligue 1 als de Ligue 2. Elke speler moet zich 48 uur voor een wedstrijd laten testen, of hij gevaccineerd is of niet. Zonder negatieve testuitslag mag een speler niet het gras op. Het aantal bezoekers in stadions is opnieuw beperkt: maximaal 5.000 per wedstrijd in een open stadion. De quarantaineduur is, net als voor alle Fransen, wel beperkt.

Spanje: over piek van besmettingen heen

Thibaut Courtois, terug na een covidbesmetting, en David Alaba van Real Madrid vieren hun 4-1-zege tegen Valencia. Beeld AFP

Het meest kritieke moment is voorbij in de Spaanse eerste klasse. Terwijl in heel het land de zesde golf van coronabesmettingen sinds afgelopen vrijdag ook over haar hoogtepunt lijkt te zijn, heeft bijna geen enkele club in de laatste week nog nieuwe besmettingen gemeld.

Hoe anders was dat net voor de vorige speelronde, rond oud en nieuw. De korte kerstvakantie bleek voor voetballers een ‘ideale’ gelegenheid om met covid besmet te raken, midden in de razendsnelle opmars van de omikronvariant: meer dan negentig spelers hadden in de voorgaande week positief getest, onder wie Real Madrid-doelman Thibaut Courtois.

Maar hoewel clubs als FC Barcelona, Sevilla en Rayo Vallecano liefst tien positieve gevallen registreerden, konden alle wedstrijden ‘gewoon’ worden gespeeld. La Liga, die deze weken een dagelijkse antigeentest en een wekelijkse PCR-test verplicht stelt, heeft als norm dat een wedstrijd doorgang moet vinden als een ploeg ten minste dertien spelers tot haar beschikking heeft, van wie minimaal vijf van het eerste elftal. Een club mag bovendien slechts eenmaal een duel vanwege covid laten uitstellen; bij een tweede keer volgt automatisch een 3-0-nederlaag.

Die dreiging lijkt vooralsnog van de baan. De meeste van de positief geteste spelers hebben afgelopen weekeinde gewoon weer kunnen spelen of keerden deze week terug, ook omdat de Spaanse autoriteiten de quarantaineperiode voor iedere besmette persoon hebben teruggebracht van tien naar zeven dagen.

Duitsland: spookwedstrijden zijn terug

Bayern-spits Robert Lewandowski baalt na de 1-2-nederlaag tegen Mönchengladbach. Beeld REUTERS

Heeft corona ertoe geleid dat de spanning toch nog een beetje terugkeert in de Bundesliga? Die prikkelende vraag houdt de voetballiefhebbers bezig, nu Bayern München met al die afwezigen door het virus onderuitging tegen Borussia Mönchengladbach (1-2). Borussia Dortmund won wél bij de hervatting van de competitie.

In Duitsland maken ze er maar het beste van, nu omikron ook in de voetbalkleedkamers huishoudt en de meeste stadions voor het eerst dit seizoen leeg moesten blijven. De Geisterspieler (spookwedstijden) zijn terug. Alleen bij Freiburg mochten er vijfhonderd fans naar binnen in het splinternieuwe onderkomen van de club. Die zagen dat Mark Flekken, de reservekeeper van Oranje, niet onder de lat stond. De reden? Een positieve test. Dat bleef niet zonder gevolgen, want zijn vervanger zag er tegen Arminia Bielefeld bij twee goals niet goed uit, waardoor de verrassing van dit seizoen een 2-0-voorsprong verspeelde (2-2). Bij Wolfsburg, dat met 1-0 verloor in Bochum, ontbrak de Belg Dodi Lukebakio vanwege een besmetting.

Dat corona een invloed zal hebben op de resultaten, dat werd dus in het eerste speelweekend van het nieuwe jaar al meteen duidelijk. Bij Bayern was er zelfs sprake van een totale coronachaos, al stonden er te midden van wat onbekende jonkies nog altijd flink wat sterren op het veld. En Robert Lewandowski scoorde gewoon, dus in dat opzicht was er in de pandemie ook nog iets vertrouwds te zien.

Italië: vooral symboolpolitiek

Rode Duivel Dennis Praet wint met Torino van Fiorentina. Beeld Photo News

Sinds de bal weer rolt is de Serie A een grote puinhoop, of zoals de Italianen zeggen un grande casino. Vorige donderdag, toen de competitie met een complete speelronde hervat zou worden, mochten vier clubs vanwege corona-uitbraken in hun selecties niet in actie komen van de lokale gezondheidsautoriteiten. La Gazzetta dello Sport publiceerde in zijn zondagseditie een ‘tussenstand’ waarin de verschillen tussen teams nog veel extremer waren dan op de daadwerkelijke ranglijst. Udinese: 12 positieve spelers, 3 stafleden besmet. Salernitana: 8+2. Verona: 10+3. Napoli: 8+3. Bologna: 7 voetballers met het virus. Alleen bij Lazio, Sampdoria, Empoli en Spezia waren er nog geen gevallen geregistreerd.

Afgelopen weekend mochten de stadions in de Serie A nog voor de helft gevuld zijn, net als bij Torino-Fiorentina en Cagliari-Bologna gisteravond. Bij de twee speelrondes daarna geldt een bovengrens van 5.000 toeschouwers, wat vooral een staaltje symboolpolitiek lijkt. Door dit besluit voorkomt de Serie A dat de landelijke overheid de regie overneemt en de stadions mogelijk helemaal gesloten worden. Nu de besmettingscijfers sinds Kerstmis meer dan vervijfvoudigd zijn, heeft de teruggeschroefde stadioncapaciteit vooral ook een sterke signaalfunctie: als er wordt ingegrepen in hun ‘heilige’ voetbal weten Italianen dat het menens is.

Engeland: stadions blijven open

Scheidsrechter Paul Tierney bekijkt een spelherhaling tijdens Tottenham-Liverpool, terwijl de fans (vaak zonder mondmasker) in de tribunes staan. Beeld Action Images via Reuters

Nergens in Engeland gaat de beroemde slogan ‘Keep calm and carry on’ meer op dan in de Premier League tijdens de golf van besmettingen. Kroegen en restaurants sluiten vanwege personeelstekort noodgedwongen hun deuren. Ziekenhuizen kunnen de afdeling nauwelijks bemannen. Door geïnfecteerde machinisten liggen treinnetwerken deels plat. Het voetbal blijft stoïcijns doorgaan.

Sinds Tottenham Hotspur op 9 december onvoldoende spelers op de been kon brengen voor het duel met Stade Rennais in de Conference League verspreidde omikron zich razendsnel in de kleedkamers. Op alle professionele niveaus, inclusief de vrouwentak, moesten zo’n negentig wedstrijden worden uitgesteld. De clubs in de Premier League namen negentien daarvan voor hun rekening.

Even gingen er stemmen op om de competitie stil te leggen, maar voor zo’n drastische beslissing bestaat geen animo meer. Vaccineren, testen en bij een besmetting in quarantaine gaan moeten het voetbal door de omikronstorm heen loodsen. Stadions blijven ook gewoon open voor het publiek. Wie kan bewijzen minimaal tweemaal te zijn ingeënt of beschikt over een recente negatieve test mag op de tribune plaatsnemen.

De grootste zorg van de Premier League, waar over de afgelopen week ‘slechts’ 72 nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn gemeld, is het vinden van datums om de afgelaste duels in te halen. De ergste schrik van december maakt plaats voor Engels optimisme en kalmte volgens het aloude devies: doorgaan en doen alsof je neus bloedt.