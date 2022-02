Olympische Winterspelen van start: dit moet u weten over de 19 Belgische atleten en hun medaillekansen

Statistiekenbureau Gracenote voorspelt dat Noorwegen de grote medailleslokop zal worden met maar liefst 45 medailles. Rusland, Duitsland, VS en Canada vervolledigen de top vijf.

Ons land bengelt onderaan op de 26ste plaats, maar maakt wel voor het eerst in de recente geschiedenis kans op een gouden medaille. Die zou voor Bart Swings op de massastart kunnen zijn.

Bart Swings. Beeld BELGA_HANDOUT

Bart Swings (30) neemt in het snelschaatsen deel aan vier disciplines: 1.500 meter, 5.000 meter, 10.000 meter en de massastart. Hij bezorgde ons land op de vorige Winterspelen in Zuid-Korea met zijn zilver op de massastart de eerste olympische medaille sinds het brons van Bart Veldkamp in Nagano 1998. De hoop bestaat dat hij nu nog een trapje hoger klimt op het podium van de massastart. Zijn vorm dit seizoen is alvast uitstekend: enkele weken geleden pakte hij in Heerenveen nog de EK-titel op zijn favoriete nummer: “Ik vertrek met een positief gevoel. Ik ben elke week blijven groeien, het schaatsen gaat technisch goed, fysiek ben ik in orde en kijk er naar uit om te pieken in Peking.”

Hanne Desmet (rechts). Beeld EPA

Nog in het schaatsen nemen Hanne (25) en Stijn (23) Desmet deel aan de shorttrack, met afstanden 500 meter, 1.000 meter en 1.500 meter. Broer en zus Desmet kenden wel een moeilijke aanloop naar Peking. Hanne liep vorig jaar na een trainingsval een zware hersenschudding op en had last van evenwichtsstoornissen: “Mijn hersenschudding is vrij goed hersteld, maar conditioneel bouw ik nog op.”

Stijn Desmet (midden). Beeld ANP

Stijn moest dan weer antibiotica nemen voor een ontsteking aan het been: “De infectie is achter de rug, maar ik moet nog voorzichtig zijn met mijn knie.” Beiden mikken op hun beste prestatie op de 1.500 meter: “Top acht zou mooi zijn.” Als broer en zus steunen ze elkaar. “Stijn kan heel overtuigend zeggen dat ik er hard voor moet gaan”, aldus Hanne in Het Laatste Nieuws. En Stijn: “Bij Hanne kan ik eens zielig doen als ik het lastig heb, zij kan goed troosten.”

Loena Hendrickx. Beeld REUTERS

In het kunstschaatsen treedt Loena Hendrickx (22) in de individuele competitie. Ze is het uithangbord van het Belgische kunstschaatsen. Met haar vijfde plek op het WK in 2021 en haar 4de plek op het EK behoort ze tot de wereldtop, al is de kloof met de Russinnen voor haar haast onoverbrugbaar. “Ik mag wel trots zijn dat ik op het EK in de korte kür twee Russinnen achter mij liet. Dat zelfvertrouwen neem ik mee naar Peking.”

An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts. Beeld REUTERS

In het bobslee neemt het duo An Vannieuwenhuyse (30) en Sara Aerts (37) deel aan de discipline tweemansbob. Met hun derde plek in de Europe Cup vorig weekend in hun thuisbaan in het Duitse Winterberg verzekerden stuurvrouw An Vannieuwenhuyse en remster Sara Aerts zich van Peking. Vannieuwenhuyse hoopt in Peking beter te doen dan haar twaalfde plek vier jaar geleden in Pyeongchang, toen met remster Sophie Vercruyssen.

“We hebben jaren gewerkt om top acht te eindigen op de Spelen, dat is dus onze motivatie in Peking”, zegt Vannieuwenhuyse, die beseft dat een goeie olympische prestatie nodig is om een vervolg te breien aan haar bobslee-avontuur: “Als het niveau in dalende lijn zou gaan, zoeken we beter andere oorden op.” Voor de bijna 38-jarige Aerts is Peking een afscheid: “Het zal zeer zeker de laatste race van mijn leven in de bobslee zijn. Hopelijk sluit ik op een mooie manier af.”

Evy Poppe. Beeld BELGA

Evy Poppe (17) neemt in het snowboarden deel aan de disciplines big air en slopestyle. Ze telt grote adelbrieven met een olympische en wereldtitel bij de juniores, en begin januari pakte ze uit met een knappe zesde plek in haar allereerste World Cup Finals. Toch haar deelname is zeer controversieel, omdat Loranne Smans de quota voor België haalde en met haar 13de plek op de olympische ranking ook hoger staat dan Poppe (36ste) en voldoet aan de internationale criteria. Poppe kreeg de voorkeur door interne criteria van de federatie: “Daaruit bleek dat zij de beste atlete van dit moment is”, aldus het BOIC. Een furieuze Smans ving ook juridisch bot.

“Het is natuurlijk heel spijtig dat het zo is verlopen”, zei Poppe hierover. “Maar het is nu eenmaal zo, en ik kan er zelf ook niet veel veranderen. Ik kan wel begrip opbrengen voor Lorannes reactie. Ze heeft er ook zo hard voor gewerkt, en dan stort alles opeens in elkaar. Als dat bij mij zou gebeuren, zou ik ook zo reageren. Het zal veel tijd vergen om dat te verwerken. Maar ik hoop dat we toch nog gaan kunnen lachen, wanneer we elkaar nog eens zien.” Poppe vindt niet dat ze extra onder druk staat na de heisa rond haar selectie. “Loranne en ik zijn totaal verschillende personen. Ik zal in Peking gewoon het beste van mezelf geven.”

Kim Meylemans. Beeld AFP

In het skeleton stuurt België Kim Meylemans (25) naar Peking. Ze kende haar beste seizoen ooit met een historische podiumplek in de wereldbekerrace in Innsbrück, en zette bij een olympische testrun in Peking de beste chrono neer. Dat belooft, maar rond de jaarwisseling liep ze ook Covid-19 op en miste daarna het EK. Bij aankomst in Peking testte ze aanvankelijk opnieuw positief en werd ze naar een quarantainehotel gestuurd.

Inmiddels zit de atlete niet langer in quarantaine. Ze moet in het olympisch dorp in Peking wel nog afgezonderd leven van andere atleten en ook alleen trainen. Ze put moed uit alle steun die ze vanuit de Belgische sportwereld ontvangt: ‘Ik zal gemotiveerder zijn dan ooit tevoren.’

Team Belgium

In totaal stuurt België negentien atleten naar Peking. Daarnaast telt de Team Belgium-delegatie telt 29 coaches en staff uit negen sporten. Het gaat in totaal om 49 mensen. Een overzicht vindt u hieronder:

België kon in de geschiedenis van de Winterspelen (1924-2018) nog maar zes medailles verzilveren. De enige gouden medaille was voor het kunstschaatsduo Micheline Lannoy en Pierre Baugniet in Sankt Moritz in 1948. Hoe de plakken doorheen de tijd verdeeld werden kan je hieronder zien.