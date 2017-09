OHL zet Dennis van Wijk op de keien en stelt Engelse vervanger aan die bij Leicester moest opkrassen na seksschandaal

Van Wijk betaalt het gelag nadat hij met de Leuvense club negen punten uit zes wedstrijden puurde in 1B. Dinsdag werden de troepen van Van Wijk nog uit de beker van België gekegeld door Sint-Truiden. Na een doelpuntenrijke partij werd het 4-2 op Stayen in het voordeel van de Limburgers.



"We hebben de beslissing genomen waarvan wij denken dat deze het beste is voor de club op lange termijn", klinkt het op de clubwebsite. "Een wissel van hoofdcoach is nooit een makkelijke beslissing, maar deze is noodzakelijk als we onze visie en ambities willen waarmaken."



Het is de eerste ingreep nadat OH Leuven afgelopen zomer werd overgenomen door de King Power Group en er wordt meteen ook een Engelse toets aan de club toegevoegd. Met Nigel Pearson heeft OHL alvast een ervaren coach binnengehaald. De 54-jarige Pearson stond eerder aan het roer bij Southampton, Leicester City en Hull City. Hij moet nu OH Leuven terug naar de eerste klasse brengen.



"Nigel is een ontzettend goede manager met een grote kennis van zaken, goede people skills en een sterke winnaarsmentaliteit. Hij zal OHL op de rails zetten voor de komende jaren."