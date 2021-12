OHL uit gevarenzone na vlotte zege in Charleroi

“Deze 0-3 is echt verdiend, de score had zelfs hoger kunnen oplopen”, zei OHL-trainer Marc Brys. “We speelden al een tijdje goed maar haalden niet de nodige punten. Daarop volgde commentaar van de media, en terecht. Het is heel belangrijk om met wat meer gemoedsrust de winterstop in te gaan. Zo laat men ons even met rust en krijg ik een gemotiveerde groep terug op het trainingskamp.”

Op die stage moet OHL wel de Guineeër Sory Kaba en de Marokkaan Soufiane Chakla missen. Zij hebben allebei verplichtingen op de Africa Cup. “Andere jongens moeten hun kans grijpen. Ik denk onder meer aan Ngawa achterin.”

Charleroi moest het van zijn kant doen met een vertimmerd elftal na de transfer van topschutter Nicholson en enkele covidbesmettingen. “Waarom ik zo speelde? Omdat ik geen verdedigers heb”, reageerde coach Edward Still achteraf. “Een spelsysteem is altijd een weerspiegeling van wat er in de kern beschikbaar is. Ik kon niet anders starten. Uiteraard is het jammer dat die drie goals er komen door domme fouten van ons.”

Na zeventien minuten stond het 0-1. De Norre nam Charleroi-doelman Koffi te grazen met een schot in de verre hoek. Tien minuten na rust verdubbelden de manschappen van Brys hun voorsprong. Tamari werkte af op aangeven van Mercier. En Kaba scoorde een kwartier voor tijd makkelijk de 0-3.

De Leuvenaars klimmen met hun tweede zege in acht dagen naar de tiende plaats in het klassement. Charleroi zakt naar de zevende stek.