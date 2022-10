OHL en AA Gent delen de punten

Het was Hugo Cuypers - net niet buitenspel - die de bezoekers uit Oost-Vlaanderen met de rust in zicht op voorsprong bracht. Iets meer dan een kwartier voor affluiten bracht Mario Gonzalez de thuisploeg vanop de stip langszij, na een strafschopovertreding van Owusu op Patris, randje zestien. De Leuvense topschutter faalde niet en zette zo de 1-1-eindstand op het bord. In een bitsige slotfase waren de besten kansen nog voor AA Gent, maar Okumu en de ingevallen Odjidja in de herneming konden niet afwerken.

Beide teams schieten in het klassement niets op met de puntendeling. AA Gent staat met 24 punten op de zesde plaats en ziet de top vier weer wat verder uitlopen. Die kloof bedraagt nu reeds acht punten. OHL staat met twee punten minder op een met Westerlo gedeelde zevende plaats.