OH Leuven gruwelt van ‘immorele transferprijzen’

De eigenaar: zo rijk als de zee diep is. De ambitie: binnen de drie jaar meedoen voor play-off 1. Maar na vier speeldagen staat OH Leuven voorlaatste en lijkt de spelerskern gevoelig verzwakt. Omdat de transfermarkt totaal ontspoort, zegt coach Marc Brys.

“Daarstraks vroeg een journalist me of we dit weekend met het mes op keel spelen.” Marc Brys trekt een wenkbrauw op. “We zijn vier speeldagen ver. We verloren één keer van Genk, een titelkandidaat. Mag ik de terminologie dan misplaatst vinden?”

Brys is trainer van OH Leuven. Een club die vorig jaar pas promoveerde naar 1A en net buiten de play-offs eindigde. Maar ook met een eigenaar, King Power, die sinds 2017 miljoenen investeert. Zo kocht King Power in 2010 de Engelse laagvlieger Leicester, om die in 2016 kampioen te maken. Anders dan zoveel Belgische ploegen in buitenlandse handen heeft deze eigenaar grote sportieve ambities.

De huidige voorlaatste plaats is in dat opzicht verrassend, net als de vaststelling dat OH Leuven twee weken voor de sluiting van de transfermarkt verzwakt is. De tijd dringt. “Had ik graag al verder gestaan op dat vlak? Natuurlijk. Maar kijk naar de ganse context. Negentig procent van deze groep speelde twee jaar geleden in 1B. We hebben acht, negen jongeren laten doorstromen uit de academie. Deze zomer hebben we 33 spelers laten gaan. Drieëndertig. We wilden ruimte maken voor vers bloed. Maar de prijzen op de transfermarkt swingen gewoon de pan uit. Daar willen we niet aan mee doen.”

Hoge vraagprijzen

Dat is de keerzijde van een rijke eigenaar. Andere clubs zien dat OHL al meer dan zes maanden erin slaagt om Thomas Henry te houden, omdat het de transfersom niet nodig heeft om te overleven. Dat leidt er evengoed toe dat de vraagprijs plots de hoogte ingaat als Leuven aanklopt.

“Dat is een nieuw gegeven. Ik kan me inbeelden dat Anderlecht of Club Brugge daar al langer mee te maken hebben. Maar soms staan we daarvan te kijken, ja. Wat er gevraagd wordt aan transferprijzen is soms gewoon immoreel. Ik spreek nu als trainer misschien tegen mijn eigen winkel, maar ik vind het goed dat we ons been stijf houden. Het wil iets zeggen over de manier waarop OH Leuven wordt gerund. King Power is Sinterklaas niet, hé. Wij doen niet mee aan dat opbod. Zelfs al betekent dat dat we later klaar zullen zijn dan we hadden gewild.”

Marc Brys: "Ik denk niet dat makelaars veel vergemakkelijken." Beeld Photo News

In een moeilijke transferzomer kijken heel wat clubs richting makelaars om nieuwe ingangen te vinden of de kostprijs te drukken. Zijn clubs meer aangewezen op zulke hand-en-spandiensten?

Brys: “Ik denk niet dat makelaars veel vergemakkelijken. Ik zie vooral dat veel spelers vandaag meer dan één agent hebben. Elke partij in een onderhandeling heeft zijn eigen belang. Hoe meer partijen, hoe lastiger.

“Ik zie ook een ander fenomeen. Spelers die we een aanbod doen, gaan via hun makelaar dan ‘shoppen’ bij andere ploegen. Niet alleen in België, ook in andere Europese landen en zelfs wereldwijd, alleen om een beter voorstel te krijgen. Je kunt dat oplossen door te overbetalen. Dat doen we niet. Dus zoeken we naar financieel gezondere dossiers.”

Ambitie blijft intact

Brys benadrukt, net als het Leuvense bestuur, dat er op dit moment geen paniek is. Niet voor de sportieve resultaten, niet voor zijn positie als trainer. “Ik zou van mijn stoel vallen als King Power plots geen vertrouwen meer in me had. Dat zijn mensen die op de lange termijn denken en niet enkel naar de eerste vier speeldagen kijken. Hun verhaal bij Leicester sterkt hen daarbij. Ze namen die club over, degradeerden meteen naar de League One, maar bleven rustig bouwen. Een paar jaar later wonnen ze de Premier League. Ze weten dat de fundamenten het belangrijkste zijn.

“Bij het sollicitatiegesprek met Khun Top, de eigenaar, vroeg ik: ‘Wil jij geen winst maken?’ Hij dacht even na en zei: ‘Nu eigenlijk niet, nee. We moeten nu vooral investeren. De return komt later.’ Over hoeveel andere Belgische clubs met buitenlandse eigenaars kun je dat zeggen? Dus neen, ik maak me echt geen zorgen. De ambitie blijft dezelfde: binnen de twee, drie jaar meedoen voor play-off 1. Maar daarvoor gaan we onze ziel niet verkopen op de transfermarkt.”