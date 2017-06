Officieel: Manchester United verlengt contract Zlatan (voorlopig) niet

De 35-jarige Zweed verbond zich vorig jaar voor één seizoen aan Manchester United, na vier bijzonder succesvolle jaren bij Paris Saint-Germain. Ibrahimovic maakte zijn reputatie ook in de Premier League waar. In 46 wedstrijden tekende hij voor 28 doelpunten voor ManU, tot hij eind april in het Europese duel met Anderlecht een knieblessure opliep. De ploegmakker van Marouane Fellaini liet zich vervolgens opereren in de Verenigde Staten en heeft zeker een half jaar nodig om te herstellen. Zijn toekomst is vooralsnog onduidelijk.



Volgens Engelse media mag de Zweed wel gebruik blijven maken van de faciliteiten bij Manchester United om te revalideren. Mogelijk leidt dat op termijn alsnog tot een nieuw contract. Garanties heeft Ibracadabra echter niet gekregen.



Zonder de gelouterde topspits won de Engelse ploeg van manager José Mourinho de finale van de Europa League tegen Ajax met 2-0. Ibrahimovic vierde het feestje van zijn ploeggenoten uitbundig mee op het veld in Stockholm, zij het hinkend op één been. De Zweed had met zijn club eerder al het Community Shield en de League Cup gewonnen.