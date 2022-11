Officieel: Anderlecht stelt Jesper Fredberg voor als nieuwe sportieve baas

Jesper Fredberg wordt CEO Sports van RSC Anderlecht. Le Danois de 41 ans prendra les rênes sportives du RSC Anderlecht. 🟣⚪ https://t.co/VotOSa64TJ pic.twitter.com/ZpDm2ss6Et — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 15 november 2022

“Het is een enorme eer om deze functie bij de grootste club van België te mogen vervullen”, zegt Fredberg. “Ik ben me volledig bewust van de uitdagingen die wachten. Maar met zijn rijke verleden, heldere voetbalfilosofie en wereldberoemde jeugdopleiding is mij duidelijk wat deze club moet doen. Ik wil een strategie uitstippelen op basis van de waarden en DNA van deze club. Voortbouwend op het werk van de afgelopen jaren.”

“Met de aanstelling van Jesper zetten we een belangrijke stap in het versterken van onze sportafdeling”, zegt voorzitter Wouter Vandenhaute. “Met Jesper hebben we iemand met een moderne voetbalvisie die naadloos aansluit bij het DNA van onze club en de richting die we willen opgaan de komende jaren.”

Toen duidelijk werd dat een duobaan van CEO/Sportief directeur niet langer werkbaar was voor Peter Verbeke, ging Anderlecht op zoek naar versterking voor het sportieve management. Daarin bewandelde paars-wit verschillende pistes en uiteindelijk kwamen ze uit in Denemarken bij Jesper Fredberg.

Fredberg is een ex-militair en ex-politieman. De zaken die hij daar leerde kwamen later van pas in de voetbalwereld. “Ook daar gaat het, net als in het leger, om sterk presterende teams te creëren die goed met elkaar kunnen functioneren. Het beste uit hen halen.”

Fredberg werkte onder meer bij Omonia Nicosia en Panathinaikos. Hij weet wat het is om te werken bij ploegen in de wederopbouw. “Het is soms moeilijk voor mensen om te begrijpen dat je soms twee stappen achteruit moet zetten, om er dan drie vooruit te zetten”, zei hij daar ooit over. Fredberg is ook iemand van de no-nonsense-aanpak. Iemand die niet bang is van de confrontatie. En iemand die van Viborg - altijd een jojo-club geweest - een stabiele eersteklasser gemaakt heeft.

Ook bij Anderlecht krijgt hij vanaf januari de kans om opnieuw perspectief te creëren voor de Brusselse club in crisis.