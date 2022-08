‘Of Nafi Thiam het wereldrecord van mijn vrouw kan breken? Ongetwijfeld’: legendarische trainer Bob Kersee

De namen van de atleten die Bob Kersee sinds de jaren tachtig coachte doet duizelen. Een kleine greep: Florence Griffith-Joyner, sinds 1988 wereldrecordhoudster op de 100m en 200m; Allyson Felix, de meest gemedailleerde Amerikaanse atlete ooit; Sydney McLaughlin, olympisch kampioene en wereldrecordhoudster op de 400m horden; en uiteraard ook Jackie Joyner-Kersee. Zij wordt vandaag opgenomen in de Hall of Fame van de Memorial.

“Vraag me niet op welke atlete ik het meest trots ben”, zegt de Californische trainer met een glimlach. “Dat is alsof je aan een vader zou vragen welk kind hij het liefste ziet. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik zoveel kampioenen kon coachen. En met de meesten heb ik nog contact. Ik was voor hen jaren aan een stuk een leraar, een mentor, een soort vaderfiguur. Allyson was 19 toen ze bij mij begon. Jackie studeerde aan de hogeschool toen ik haar leerde kennen. Veertig jaar later zijn we nog altijd samen. Ik heb het dus zo slecht niet gedaan.”

Zijn ‘eerstegeborene’, vertelt hij, was Valerie Brisco. Na haar bevalling in 1982 moest de Amerikaanse 20 kilo afvallen maar twee jaar later stak ze in Los Angeles wel drie keer olympisch goud in haar koffer. “Het is zo’n beetje een rode draad in mijn carrière: ik trainde atleten die heel veerkrachtig waren. Ze faalden voor ze succes kenden. Atletiek leert je om niet op te geven. Jackie was niet goed op de Spelen van 1984 maar won goud vier jaar later, net als Flo-Jo. Gail Devers ontgoochelde in 1988 maar stond er in 1992. Felix: mindere Spelen in 2008, uitmuntende in 2012. En dan Sydney: haalde de finale niet in 2016 maar in Tokio was ze onklopbaar.”

Naast hun passie voor de sport deelt Kersee ook altijd een onstilbare zegedrang met zijn atleten. “Ik heb geen idee hoeveel medailles ik met hen won. Ik tel ze niet want het kan me niet schelen. Voor mij is de volgende medaille het belangrijkst. Alleen zo kan je winnen. Je moet vergeten dat je net kampioen was. Ik moet die drive en eerzucht tonen zodat mijn atleten net als ik bereid zijn om tot het uiterste te gaan. Het mag hen niet om de roem, het succes of het geld te doen zijn, neen - het gaat om de beste te willen zijn. Zonder te pochen of egoïstisch te zijn, maar dat is mijn ingesteldheid. Als ik naar een meeting ga met een atleet, dan check ik altijd zaken als: wat is het stadionrecord, het continentale record of het wereldrecord. En daar gaan we voor.”

Intussen houden de wereldrecords van Flo-Jo en Joyner-Kersee al 34 jaar stand. Kersee is er evenwel zeker van dat er de komende vier, vijf jaar tal van records aan zullen gaan. Ook dat van zijn echtgenote is niet veilig, meent hij, als Nafi Thiam er haar zinnen op zet. “Als meerkamper kan je van twee zaken zeker zijn: er zal altijd wel wat fout gaan en je zal nooit helemaal pijnvrij zijn. Als Thiam de fysieke pijn kan overwinnen en zich er mentaal op toelegt... ja, dan kan ze ongetwijfeld dat record breken. Om die reden wil ik dat Sydney haar wereldrecord op de horden nog scherper stelt want nu al loopt ergens een peuter rond die ooit dat record zal aanvallen.”

Jackie Joyner-Kersee is samen met Thiam de enige heptatlete die twee keer olympisch goud won. In Parijs valt een derde titel zelfs niet uit te sluiten voor Queen Nafi. Kersee knikt: “Het zal moeilijk zijn maar niet onmogelijk. Jackie had de zevenkamp vier keer kunnen winnen. Maar in 1984 was ze er mentaal niet klaar voor en in 1996 lag het aan fysieke problemen. Voor vrouwen is het ook wat lastiger dan voor mannen door de combinatie met het moederschap.”

Sinds 1980 is Bob Kersee al aan het coachen. Eerst nog als assistent, later als head coach aan de universiteit van UCLA. Of hij in al die decennia de druk op zijn atleten zag toenemen? Zo klaagde Sydney McLaughlin na de Spelen het thema mentale gezondheid aan. “Het is niet veranderd, er wordt nu gewoon meer openlijk over gepraat - wat een goede zaak is, overigens. Als je daar vroeger wat over zei, dan werd je al snel als een slappeling weggezet. Maar als coaches waren we daar altijd al mee bezig. Voor een competitie moet je mentaal klaar zijn, misschien nog meer dan fysiek. Dat is de reden waarom Jackie in 1984 geen goud won.”

Eigenlijk was het plan dat Jackie Joyner-Kersee al vorig jaar gehuldigd zou worden, maar door ziekte van haar man werd dat even in de frigo gestoken. Intussen is hij hersteld, stelde Kersee gerust: “Ik ben oké. Ik verloor 20 kilo door pancreatitis maar intussen ben ik die weer allemaal bijgekomen (lacht). Maar ik was wel even heel bang. De dokters zeiden me dat ik stom was door zo lang te wachten voor ik naar het hospitaal ben gegaan. Vijf dagen lag ik op intensieve zorg. Atleten belden me op om me op te vrolijken, want eerlijk gezegd was ik niet de aangenaamste patiënt. Ik denk dat de verpleegsters blij waren toen ik na 28 dagen naar huis kon. Het was een ervaring, maar eentje om nooit meer te herhalen.”