Oekraïne zal officieel klacht neerleggen bij FIFA tegen WK-deelname van Iran

De Oekraïense voetbalbond liet in het bericht op zijn website weten “rekening te houden met de informatie over systematische mensenrechtenschendingen in Iran. Die zijn in strijd met de principes en waarden binnen de FIFA-statuten”, zo klonk het. Iran zou ook drones aan Rusland leveren waarmee Oekraïne wordt aangevallen. De Iraniërs ontkennen dat.

Vorige week opperde ook Sergeui Palkine, de algemeen directeur van topclub Sjachtor Donetsk, al om Iran uit het WK te houden. Hij wilde het land vervangen door Oekraïne zelf. De Oekraïense voetbalbond sprak die wens om Iran te vervangen niet uit.

Bondsvoorzitter Andriy Pavelko vroeg afgelopen weekend in een interview met de Duitse omroep ARD nog de uitsluiting van Rusland en Iran van lidmaatschap van de FIFA. “De spelers en teams vertegenwoordigen een land dat een terroristische organisatie is die mensen doodt, en die een bedreiging voor de hele wereld vormt”, zei Pavelko. “Het nationale team is een directe weerspiegeling van dat land. Daarom is het niet mogelijk, voor zowel Rusland als Iran, om de voetbalteams van het land te scheiden.”

Russische voetbalclubs zijn vanwege de Russische inval in Oekraïne sinds eind februari uitgesloten van alle internationale competities. De Russische voetbalbond is echter nog steeds lid van de FIFA en van de Europese voetbalunie UEFA.

Daar moet volgens Pavelko verandering in komen, omdat Rusland momenteel de integratie van teams uit de Krim in de eigen competitie bewerkstelligt. En dat is tegen de regels, zei Pavelko over de Russische integratieplannen. Het Krim-schiereiland werd in 2014 geannexeerd door Rusland in strijd met het internationaal recht. Slechts enkele landen, waaronder Wit-Rusland, erkennen de Krim als Russisch grondgebied.

De openingswedstrijd van Iran op het WK staat op 21 november op het programma, tegen Engeland.