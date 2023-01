Nys: ‘Van Aerts gestel kan de zware belasting beter aan dan Van der Poel’

De veldrijders strijden zondag in Lokeren om de Belgische titel. Negenvoudig kampioen Sven Nys tilt niet zwaar aan de afwezigheid van Wout van Aert. Alles voor het hogere doel. ‘En het wordt spannender zonder hem.’

Wout van Aert stuurt zondag zijn kat. “Heel jammer”, stelt Sven Nys (46). “De beste Belgische crosser zal niet rondfietsen in de tricolore. Maar ik begrijp zijn keuze. Van Aert heeft er een intense periode op zitten, daar moeten nu rust en trainingsvolume tegenover staan. Anders komt hij in april in de problemen.”

Van Aert vocht dit seizoen al loeiharde duels uit met Mathieu van der Poel. Nys kreeg een déjà vu, zegt hij. “Herinner je Tirreno-Adriatico 2021? Elke dag volle bak, alsof het een WK betrof. Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe draaiden daar zo hard de gaskraan open dat ze er hun klassieke voorjaar door hypothekeerden. Ik kan me voorstellen dat er ook nu wat bezorgdheid sluimert. Ik hoor het Wout in Diegem nog zeggen: ‘Dit kan niet meer gezond zijn.’ Anderzijds: als twee renners dit aankunnen, dan zij wel. Tussen al dat competitiegeweld door plannen ze ook nog trainingen en stages, terwijl andere crossers met de benen in de lucht op bed herstellen in de hoop dat ze fris genoeg geraken voor de volgende cross. Ongelooflijk.

“Ik heb het gevoel dat ze de finesse van het echte veldrijden, het puur technische dat vooral Sweeck en Vanthourenhout benutten om een paar ronden te kunnen volgen, wat kwijt zijn. Dat compenseren ze met een immense dosis kracht. ‘Als we de juiste lijn in de modder of het zand niet vinden, geen probleem. Dan trekken we wel een nieuw spoor.’ Dat vormt natuurlijk een zware belasting. Van Aert lijkt me daar momenteel iets beter voor gewapend dan Van der Poel. Zijn gestel kan het beter aan.”

Van der Poel oogt fragieler, vindt Nys, waardoor de vermoeidheid zich na die opeenstapeling van inspanningen nadrukkelijker manifesteert. “Ik geloof niet meteen in een rugblessure. Als dat lichaam op stage herstelt en hij zijn beste benen terugvindt, dan krijgen we begin februari in Hoogerheide opnieuw een strijd tot op de streep. Van Aert zal niet zomaar wereldkampioen worden.”

Sven Nys: "Ik heb het gevoel dat Van Aert en Van der Poel de finesse van het echte veldrijden, het puur technische, wat kwijt zijn." Beeld BELGA

Zijn afwezigheid trekt de Belgische titelstrijd wel helemaal open. Volgens Nys wordt het zo spannender. “Waar we anders tot en met zondag, iets na vieren, de grote Van Aert-show hadden gekregen, is het nu een totaal andere beleving. Wie wordt kampioen? Moeilijk te voorspellen.

“Normaal gaat het tussen Iserbyt, Vanthourenhout en Sweeck. Persoonlijk geef ik licht voordeel aan Vanthourenhout. Bezig aan een sterk seizoen. Kwam redelijk fris uit de eindejaarsperiode. Treft een parcours op zijn maat. De man ook die Van Aert, eenmaal onder stoom, het langst kon volgen.”

Voor de twintigjarige Thibau Nys ligt het niveau van het favorietentrio wellicht te hoog. “Maar als daar iemand van wegvalt”, zegt zijn vader, “strijdt een groep van vijf of zes renners voor de derde podiumtrap. Daar mag Thibau bij worden gerekend.”

Geloof in Aerts

Ook afwezig zondag is Toon Aerts, die een schorsing uitzit na een positieve dopingcontrole. “De laatste keer dat ik hem zag was op training in Lichtaart, ergens in november, toen hij nog vurig hoopte dat hij snel weer aan crossen zou toekomen. Sindsdien hadden we geen rechtstreeks contact meer.”

Nys zegt dat hij Aerts gelooft. “Ik heb hem ervaren als een eerlijke, oprechte kerel. Daarom ook zijn we hem tot de laatste dag op een correcte manier blijven behandelen en betalen. Hij zou de ploeg op 1 januari sowieso hebben verlaten voor Tormans CX. Maar toen er geen schot kwam in zijn zaak hebben we onderling in alle vriendschap een vroegere einddatum bepaald, zodat hij zich ten volle kon concentreren op zijn verdediging. Dat leek hard, maar wij moesten als ploeg zelf ook verder. Het liet ons bijvoorbeeld toe om budgettaire ruimte vrij te maken voor de transfer van Joris Nieuwenhuis. Aerts begreep dat. Ik hoop oprecht dat hij zo snel mogelijk de draad kan oppikken, want het deed pijn om hem daar zo te zien zitten op die persconferentie. Dat wens je niemand toe.”

