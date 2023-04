Nys sprint naar tweede plaats in Romandië: ‘Ik ben zo ontgoocheld’

Op de streep in het Zwitserse Vallée de Joux klopte Thibau Nys (Trek-Segafredo) bijna zijn stuur in twee. “Het was een tricky aankomst, maar ik kreeg hulp van mijn ploegmaten”, zei de twintigjarige Nys. “De slotkilometer liep in dalende lijn en de wind blies in de rug, dus eenmaal op snelheid was het moeilijk om nog meters goed te maken op andere sprinters.”

Na een lang veldritseizoen deed Nys tijdens het voorjaar een poging in de semiklassiekers, maar dat was geen succes: opgaves in Denain en Brugge-De Panne. Nys trok op hoogtestage naar de Sierra Nevada en plukt daar nu de vruchten van. Terwijl andere sprinters zoals Fernando Gaviria en Elia Viviani overboord gingen toen Ineos Grenadiers op de twee cols het tempo verhoogde, bleef Nys vlot aanklampen. “Net daarom ben ik zo ontgoocheld. Dit was een uitgelezen kans.”

Menten derde

Dat goldt ook voor Milan Menten. De Limburger van Lotto-Dstny eindigde derde en kon het kopwerk van onder anderen Thomas De Gendt niet verzilveren. “In de laatste twee kilometer heb ik veel energie moeten verspillen om in positie te geraken. De derde plaats was het hoogst haalbare. Ik ben tevreden met mijn eerste podium in de WorldTour”, zei Menten.

De zege was voor Ethan Vernon, die als een kanonskogel naar de streep dook. Voor de Brit van Soudal-QuickStep was het zijn vierde zege van het seizoen. De balans van Patrick Lefeveres team staat op 23 zeges, enkel Jumbo-Visma (24) doet nog beter. Vandaag kan Vernon zijn grote baas op gelijke hoogte brengen met de ploeg van Richard Plugge. Er wacht opnieuw een heuvelachtige rit.