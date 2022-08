Nys proeft voor het eerst van klimwerk bij de profs: ‘Niet meteen mijn specialiteit’

Thibau Nys (19) is net terug op zijn hotelkamer in Châtillon-sur-Chalaronne na een uurtje losfietsen. “Het is de allereerste keer dat ik op pad ben met Trek-Segafredo en koers met de ploeg”, zegt hij. “Ik kijk er echt naar uit.”

Een pittig Frans voorgerecht bij de elite wordt het. Eerder kreeg hij enkele amuse-gueules zoals Baloise Belgium Tour en Ronde van Wallonië voorgeschoteld. “Het niveau ligt heel hoog, er wordt smerig hard gereden. Hier en daar zat er eens een uitschieter bij, genre Antwerp Port Epic (derde, JDK). Maar een paar weken later in Dwars door het Hageland, een wedstrijd die me nog beter moest liggen, ging het dan weer volledig mis. Er zijn momenten waarop ik denk ‘nu ligt het hele peloton in stukken en brokken’ en dan even omkijk en merk dat er nog niemand is gelost. Toch heb ik het gevoel dat het beter en beter gaat.”

De Tour de l’Ain brengt Nys in de onherbergzame Jura. “Voor het eerst in mijn leven ga ik eens echt lang moeten klimmen”, weet hij. “Vooral de derde etappe oogt zwaar, met 3.200 hoogtemeters in 130 kilometer. Dat heb ik nog nooit gedaan in koers. Inspanningen op Ardense klimmetjes duren maximaal tien minuten. Hier spreken we al gauw over het dubbele tot drievoudige. Niet meteen mijn specialiteit.”

Kans op spurt

Nys start zonder druk van de ploeg. “Ik ben hier om ervaring op te doen, een voorproefje van wat me vanaf volgend jaar te wachten staat.”

De eerste etappe oogt relatief vlak, wat een kans biedt op een spurt. Laat dat nu de specialiteit zijn van de aalvlugge Vlaams-Brabander. “Ja, maar ik ga die sprint zeker niet opeisen en in eerste instantie vooral werken voor de ploeg. Kopman Skjelmose Jensen kan hier voor een mooi klassement gaan.”

De Tour de l’Ain wordt Nys’ eerste en meteen ook laatste opdracht van het seizoen voor Trek-Segafredo. Van 18 tot en met 28 augustus rijdt hij de Toekomstronde met de nationale U23-selectie. “Daar wil ik op mijn best zijn.” Nadien verschuift de focus naar het veldrijden. WorldTour-werk heeft hij dus nog niet meteen op de plank liggen. “Ook niet in het voorjaar van 2023, waarin ik wel wat Belgische en buitenlandse eendagskoersen zal rijden, maar zeker nog niet de grote klassiekers.”