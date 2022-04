Nu ook officieel: Union krijgt drie punten na gestaakte match tegen Beerschot

Vorige zondag werd Union-Beerschot tien minuten voor tijd bij een 0-0-stand stopgezet na rellen door bezoekende Beerschotfans. Het Bondsparket zag voldoende reglementaire grond om een forfaitzege voor Union te vorderen, omdat de politiecommissaris de veiligheid niet meer kon waarborgen om de resterende minuten van de wedstrijd alsnog uit te spelen. De politie, match delegate Kris Bellon en ref Alexander Boucaut rapporteerden de schuld voor de rellen eenzijdig bij Beerschot.

De Disciplinaire Raad acht “het gebruik en het gooien van pyrotechnisch materiaal, het gooien van andere voorwerpen en het bestormen van het speelveld door supporters van Beerschot” bewezen. De Disciplinaire Raad volgt de vordering van het Bondsparket: een forfaitnederlaag voor Beerschot en dus de drie punten voor Union. Daardoor start het de play-offs met drie punten meer dan Club.

De sanctionering van Beerschot wordt opgeschoven naar woensdag 1 juni. Dat uitstel komt er op vraag van de Antwerpse club. Het Bondsparket vroeg een straf van vier thuiswedstrijden achter gesloten, waarvan één met uitstel, en legde de maximumboete van 10.000 euro op.

Beerschot betwistte vrijdag op de zitting de ongeregeldheden niet en gaf aan akkoord te gaan met de forfaitnederlaag. “We willen onze medewerking leveren voor een normale competitiegang”, klonk het bij ondervoorzitter Walter Damen.

Kettingzaag

De zitting van gisteren bracht saillante details aan het licht over de incidenten. Kris Bellon, match delegate op Union, maakte gewag van een gevonden ketting van een kettingzaag. Het attribuut kwam tevoorschijn op de sessie. “Ik ben niet thuis in die milieus, maar met dit projectiel is gegooid naar een veiligheidsverantwoordelijke”, zei Bellon. “Maar er is ook met muntstukken, bakstenen, flessen en aanstekers gegooid naar de politie en in de richting van Unionfans, al zijn die niet tot in hun vak geraakt.”