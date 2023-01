Nu maakt ongemotiveerde Silva ambras in Anderlecht

“Wie denkt dat dit het dieptepunt is, het kan nog altijd dieper.” De woorden van niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute na het ontslag van coach Felice Mazzu bleken profetisch.

Fábio Silva, topschutter dit seizoen van Anderlecht, wil niet meer spelen voor de club. De twintigjarige Portugees wordt voor één seizoen verhuurd door Wolverhampton Wanderers. Aan die uitleenbeurt zou dus vroegtijdig een einde worden gemaakt.

Silva heeft het naar eigen zeggen helemaal gehad op Anderlecht en zou al een tijdje een ongemotiveerde indruk maken op training. Ook zijn fysieke parameters blijken onvoldoende, vandaar dat coach Brian Riemer de spits steevast wisselt.

In Brugge was het opnieuw prijs en kwam Mario Stroeykens hem een kwartier voor tijd vervangen. Anderlecht voetbalde niet één doelrijpe kans bij elkaar en pakte een punt dankzij een owngoal van Club Brugge. Toen Riemer Silva aansprak op zijn belabberde prestatie kwam het naar verluidt tot een woordenwisseling tussen de twee. Silva zou daarop hebben aangegeven dat hij niet meer in actie wil komen voor Anderlecht. Hij zit vanavond alvast niet in de selectie voor de belangrijke wedstrijd achter gesloten deuren tegen Zulte Waregem.

Sputterende machine

Silva begon aardig aan het seizoen bij Anderlecht en scoorde drie goals in zijn eerste vier wedstrijden. Nadien begon de scoringsmachine te sputteren. In 32 wedstrijden was hij goed voor 11 doelpunten en 4 assists.

Verschillende buitenlandse clubs volgen de ontwikkelen met argusogen. PSV zou op dit moment de grootste kanshebber zijn om Silva deze transferperiode binnen te halen. Wolverhampton onderhandelt met de club uit Eindhoven over een nieuwe uitleenbeurt van Silva. Mogelijk zou het Portugese talent zelfs anderhalf seizoen worden verhuurd aan PSV. Ook Valladolid, staartploeg uit de Primera División, toont interesse.

Maar Anderlecht heeft natuurlijk een stem in dit dossier. Over een vervroegd vertrek staat niets in de huurovereenkomst. Als Anderlecht het been stijf houdt, dan blijft Silva gewoon in Brussel. Wordt er toch een akkoord gevonden, dan moet Wolverhampton Anderlecht in elk geval een schadevergoeding betalen.

Voor zijn vertrek naar Anderlecht verlengde Silva zijn contract bij de Premier League-club met één jaar. Twee seizoenen geleden betaalden de Wolves nog 40 miljoen euro om hem weg te plukken in Porto. Eind vorig jaar was er ook al even sprake dat coach Julen Lopetegui de spits vervroegd naar Engeland zou willen halen, zover kwam het niet. Wolverhampton staat zestiende in de Premier League, twee punten boven de degradatiezone.

Anders Dreyer: "Ik voel me goed, ben fit en hoop zo snel mogelijk te starten." Beeld BELGA

Dreyer voorgesteld

Intussen heeft paars-wit met Anders Dreyer wel een extra offensieve optie. Zulte Waregem komt net als voor de gekwetste Lior Refaelov nog te vroeg na de Deense competitiestop van twee maanden, maar Anderlecht verwacht heel wat van zijn nieuwste aanvaller.

Bij zijn voorstelling toonde de flankaanvaller, die voor 4,2 miljoen euro overkwam van FC Midtjylland, zich gezond ambitieus. “Ik zal me even moeten aanpassen aan mijn ploegmaats, aan hoe zij spelen, aan ons systeem. Maar ik voel me goed, ben fit en hoop zo snel mogelijk te starten”, zei Dreyer.

“Anderlecht was een makkelijke keuze toen ik twee weken geleden voor het eerst over de interesse hoorde. Een grote club, die drie sterren op de badge staan er niet zomaar. Dat streelde mijn ego. Ideaal voor een jonge speler als ik. Zelfs zonder Deense coach en CEO (Jesper Fredberg, red.) had ik hier getekend. Ik hou ervan om hoog druk te zetten of om de bal hoog op het veld terug te winnen. Het maakt me niet uit wie van het team scoort. Ik heb graag de bal, ben linksvoetig en schiet vaak op doel.”

Anderlecht - Zulte Waregem om 20.45 uur