Nu kan Cavendish geen contract tekenen door klaplong en gebroken ribben

Twee gebroken ribben, een klaplong en behoorlijk wat pijn. Het eindverdict voor Cavendish (36) na zijn val in de Gentse Zesdaagse was niet mals. De eerstkomende weken kan de Brit niet fietsen. Vervelend, want zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen was net begonnen. “Vallen komt nooit op een goed moment”, zegt teammanager Lefevere. “Maar liever nu dan tijdens het seizoen.”

De blessures van Cavendish zijn niet van die aard dat ze een hypotheek leggen op het laatste hoofdstuk van zijn carrière, maar ze vragen wel tijd om te herstellen. Bij een klaplong komt er lucht tussen het longvlies en het borstkasvlies, dat geeft een stekende pijn en bemoeilijkt het ademen. Gebroken ribben zijn ook bijzonder pijnlijk. Lefevere kan ervan meespreken. Jaren geleden brak hij zelf een rib toen hij uitgleed in het zwembad. “Dat was een paar weken afzien.”

Bezorgde vrouw

Lefevere laat zieke of geblesseerde mensen niet in de steek. Ook Cavendish mag op zijn steun rekenen, al loopt zijn contract over vijf weken af. “Ik vind het zielig”, zegt Lefevere. “Zondagavond kreeg ik zijn vrouw aan de lijn, Peta Todd. Ze zei dat Mark bezorgd was omdat hij op maandag een afspraak met me had en niet ging kunnen komen.”

Dat ritje naar Wevelgem was gewoon onmogelijk. Cavendish moest gisteren de hele dag in het ziekenhuis in Gent blijven. Lefevere: “Ik heb zijn vrouw gerustgesteld. Dat contract loopt niet weg. Het sleept nu al zo lang aan dat een paar weken extra geen verschil meer maken.”

Voor alle duidelijkheid: de bedoeling blijft dat Cavendish in 2022 voor QuickStep-Alpha Vinyl rijdt. Hij kan een contract voor één jaar tekenen. Nog een paar details afkloppen en dan kunnen de handtekeningen worden gezet. Zijn blessures veranderen daar niets aan. “Ik ga Cavendish niet laten vallen”, herhaalt Lefevere twee keer. “Ik laat hem niet stikken. Wij zijn zijn ploeg en we zorgen voor hem. We hebben afgesproken dat we opnieuw contact opnemen als hij wat hersteld is.”