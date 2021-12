Nu is het moment: blijft Eden Hazard in de file staan bij Real Madrid, of drukt hij eindelijk op het gaspedaal?

Het is alsof Eden Hazard al twee jaar in een monsterfile staat. Met die eeuwige glimlach op het aangezicht – wat Jean-Jacques Goldman of Johnny Hallyday op de achtergrond, zonnebril op de neus. Hij jaagt zich niet op. Maar het gaat ook niet vooruit. Daar heeft hij zelf schuld aan. Te laat vertrokken – aankomen met overgewicht als recordtransfer van 160 miljoen (bonussen incluis). Dan was er Thomas Meunier die in de Champions League ongewild crashte op zijn enkel. De herstellingen die Hazard doorvoerde aan zijn lichaam waren niet de juiste. Het lichaam piept en kraakt. Nooit zagen we een honderd procent fitte Eden in Estadio Bernabéu.

Zijn spontaniteit op het veld verdween. Een denkende Hazard is een twijfelende Hazard.

Ondertussen flitste op de pechstrook zijn grote concurrent voorbij. De Braziliaan Vinicius kreeg eindelijk zijn motor aan de praat. Kilometers voorsprong heeft de Braziliaan intussen op zijn achtervolgers. Twaalf goals en negen assists over alle competities heen. Hazard zit aan nul goals en één assist.

Eden Hazard moest dringend de eerstvolgende afslag nemen voor zijn carrière, heette het. Zijn eindbestemming - een Galáctico worden bij Real Madrid - was niet langer haalbaar. Wil hij onderweg toch nog een rol spelen op, zeg maar, het WK in Qatar, dan deed hij er beter aan om een of andere steenweg op te zoeken. Een betere middenmoter van de Premier League, iets in die genre.

Maar opeens komt er toch een béétje beweging in die file.

Een golf aan blessures en positieve PCR-tests overspoelt Real Madrid. Rodrygo, Isco en Gareth Bale zitten in quarantaine. Op een moment dat Hazard voor een keer géén fysieke kwaaltjes lijkt te ervaren. Afgelopen zondag speelde hij voor het eerst sinds 23 november 2019 nog eens de volle negentig minuten voor Real Madrid.

“Zijn eerste helft was moeizaam”, zegt Real-coach Carlo Ancelotti. “Na rust liep het beter.” Het kost hem meer moeite om op de rechterflank te spelen. In het centrum combineert Eden veel met Benzema.

En Ancelotti doet uitschijnen dat de Rode Duivel drie dagen later opnieuw in de basis zou kunnen staan. Ondanks diens fysieke leed en roestige vormpeil.

“Hij heeft een maand goed getraind, met intensiteit en ritme. Hij heeft samen met de anderen zijn recuperatiewerk gedaan. Als ik hem woensdag weer opstel, denk ik niet dat er een risico is op meer fysieke problemen.”

Nu is het altijd met twee woorden spreken wanneer Ancelotti analyses maakt over de fysieke paraatheid van Eden Hazard. In september slaagde de Italiaan erin om op zondag te vertellen dat de wisselwerking tussen Karim Benzema en Hazard “uitstekend” was verlopen in de competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo, en de Rode Duivel “zeer, zeer goed” had gespeeld. Om hem drie dagen later in de Champions League tegen Inter een volledige match op de bank te houden. De reden? “Het is misschien moeilijk voor Eden om twee wedstrijden op rij te spelen.”

Volgens Ancelotti is dat laatste van de baan. Maar het blijft een feit dat Hazard sinds zijn november 2019 geen enkele keer twee basisplaatsen op een rij heeft gekregen. En dat was ook logisch. Een lijn heeft hij nooit in zijn prestaties gekregen, zelfs niet op de korte termijn. En altijd waren er fysieke ongemakken. De enkel. De kuit. Griep. De knie. Weer de kuit. Een nieuwe basisplaats, 72 uur na voor het eerst in meer dan twee jaar nog eens negentig minuten clubvoetbal gespeeld te hebben, lijkt een risico.

Ancelotti verzekert: “Eden voelt zich goed.”

Eén probleem: de positie waar hij het beste rendeert - linkerflankaanvaller die naar binnen zwerft - is bezet. Vinicius speelt. Punt. Vorig weekend begon Hazard als rechtsbuiten. Maar de kans dat Ancelotti dat experiment herhaalt, is vrijwel onbestaande. Tegen Cadiz mocht de Belg al snel meer naar het centrum komen. “Het kost hem meer moeite om op de rechterflank te spelen. Eden komt graag naar binnen en we gaan bekijken hoe we dit kunnen inpassen.”

Dus blijft er nog maar één oplossing over. Hazard die naar het centrum opschuift, naast of in de rug van Benzema. Het is in die context dat Ancelotti verwijst naar de Rode Duivel als “een potentieel extra wapen voor de tweede helft van het seizoen.” Al wil dat wel zeggen dat Real Madrid zijn systeem zal moeten omdenken - zal Vinicius niet meer defensieve taken krijgen dan wenselijk?

De baan is voor even vrij. Straks komen de zieken en geblesseerden terug. Als er ooit nog een moment komt voor Eden Hazard om zich weer op het voorfront te presenteren als speler van de Koninklijke, dan is nú het moment.

Rijdt hij zich straks opnieuw vast, dan haalt hij best zijn gps boven. Bestemming: Qatar. Te vermijden regio: Madrid.