Novak Djokovic komt Australië niet in: deelname aan Australian Open in gevaar

De Serviër landde om een uur ’s nachts Australische tijd in Melbourne, maar bleek het land niet binnen te mogen. Zo krijgt een slepende affaire opnieuw een opmerkelijke wending. De afgelopen dagen ventileerden Australiërs hun onvrede vanwege een veronderstelde voorkeursbehandeling voor Djokovic. De Australian Open, het grandslamtoernooi dat de Serviër al negen keer won, hanteert strenge coronaregels. Alleen tennissers die zich hebben laten vaccineren, zijn welkom. Hoewel Djokovic een inenting weigert om medische redenen – al is vooralsnog onduidelijk welke – zou hij niettemin aan het toernooi mogen deelnemen. Zijn management blijkt echter een blunder te hebben begaan.

Ook de Australische premier Scott Morrison liet zich uit over de zaak. Toen duidelijk werd dat Djokovic het vliegtuig zou nemen, zei hij ‘in afwachting te zijn van zijn komst en met welk bewijs hij komt’ omtrent zijn medische status. Maar, zo maakte hij duidelijk, ‘er gelden geen speciale regels voor Novak Djokovic. Geen enkele.’

Jaala Pulford, de bevoegde minister van de deelstaat Victoria, houdt haar been stijf, al zinspeelt ze erop dat de federale overheid Djokovic wilde helpen nu hij in de problemen zit. ‘De federale regering heeft gevraagd of we Djokovic willen helpen bij de aanvraag voor zijn visa, maar dat zullen wij niet doen. We zijn altijd helder geweest over twee zaken: de goedkeuring van visa is een zaak van de federale regering en medische uitzonderingen zijn een zaak van artsen.’

Djokovic staat bekend als antivaxer en houdt er volgens hemzelf een ‘natuurlijke levenswijze’ op na. De bijzondere details daarvan deed hij meermaals uit de doeken. Zo zweert hij bij manukahoning uit Nieuw-Zeeland, dat 40 euro per potje kost maar belangrijke antibacteriële eigenschappen zou bevatten. Ook denkt hij dat vervuild water door een energetische transformatie omgezet kan worden in helend, zuiver water.

Recordaantal grand slams

Djokovic zou in Melbourne geschiedenis kunnen schrijven. Mocht hij deze beker toevoegen aan zijn prijzenkast, dan zou hij met zijn 21ste grandslamzege een record vestigen en zijn eeuwige concurrenten Roger Federer en Rafael Nadal (beiden 20 overwinningen) achter zich laten. Nadal, die onlangs is hersteld van corona, doet in elk geval mee aan de Australian Open. Federer laat vanwege een knieblessure verstek gaan.

In Australië zullen ze er weinig rouwig om zijn als Djokovic niet wordt toegelaten. De Australische oud-tennisser Sam Groth, die momenteel herstelt van corona, noemde de ‘schaamteloze uitzonderingspositie’ die Djokovic zou krijgen een beslissing ‘die elke Australiër in het gezicht spuwt’. ‘Kijk naar de shitstorm die hij heeft gecreëerd. Het is respectloos jegens iedereen die de afgelopen twee jaar door een hel is gegaan.’ In Melbourne werd vorig jaar met 262 dagen het record gevestigd van de langdurigste lockdown ter wereld.

Momenteel kampt Australië met een recordaantal coronabesmettingen. In de afgelopen 24 uur werden ruim zestigduizend nieuwe besmettingen gemeld.