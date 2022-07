Novak Djokovic, in vier sets te sterk voor Nick Kyrgios, grijpt zevende Wimbledon-titel

Kyrgios was niet onder de indruk van de omstandigheden op Centre Court in zijn eerste grandslamfinale. Hij speelde vrank en vrij, en forceerde setwinst met de enige break van de openingsset op het heilige gras in Londen.

In de tweede set volgde het omgekeerde scenario. Djokovic slaagde erin de bordjes opnieuw in evenwicht te hangen met één break, al moest hij in de slotgame van die set wel alle zeilen bijzetten en vier breakballen redden.

Ook in de derde set bleven beide spelers aan elkaar gewaagd. Bij een 4-4 tussenstand ging Djokovic door de opslag van Kyrgios. Opnieuw bleek het de enige break van de set.

Waar de flamboyante Australiër aanvankelijk zijn emoties nog goed onder controle kon houden, begon hij aan het eind van set 2 en vooral doorheen set 3 te mopperen. Hij leek aan te geven dat een vrouwelijke supporter in het publiek hem geregeld uit zijn concentratie probeerde te halen door tijdens games te praten.

In de vierde en laatste set gaven beide spelers elkaar al helemaal geen duimbreed toe. Er vielen geen breaks en dus was een tiebreak het logische gevolg. Daarin hield “Nole”, de nu 21-voudige grandslamwinnaar, het hoofd net wat meer koel. Bij een 6-1 stand versierde hij vijf toernooipunten en het derde werd verzilverd.