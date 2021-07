Novak Djokovic evenaart met twintig grandslamtitels recordhouders Federer en Nadal

Djokovic, het nummer 1 van de wereld en tweevoudig titelverdediger, was in de finale in vier sets te sterk voor de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 9). Het werd 6-7 (4/7), 6-4, 6-4 en 6-3 na 3 uur en 23 minuten wedstrijd.

De 34-jarige Djokovic won Wimbledon voor het eerst in 2011 en daarna in 2014, 2015, 2018 en 2019. Vorig jaar ging het toernooi in de All England Club niet door vanwege de coronapandemie. Met ook negen titels op de Australian Open, twee op Roland Garros en drie op de US Open staat zijn teller nu op twintig grandslams, evenveel als zijn eeuwige rivalen Federer en Nadal.

Djokovic won dit seizoen ook in Melbourne en Parijs. Als hij er in 2021 olympisch goud en de US Open aan toevoegt, lukt de Serviër als eerste man ooit de ‘Golden Slam’. Bij de vrouwen kreeg alleen Steffi Graff dat voor elkaar in 1988. In totaal staan er nu 85 toernooizeges op de erelijst van Djokovic.

Matteo Berrettini stond op zijn 25e voor het eerst in een grandslamfinale. De Italiaan had ook zijn twee vorige duels tegen Djokovic verloren. De twee troffen elkaar dit jaar in de kwartfinale van Roland Garros en in 2019 in de groepsfase van de Masters in Londen.

Berrettini behaalde tot dusver vijf ATP-titels. In aanloop naar Wimbledon had hij zijn goede vorm op gras al bewezen door het toernooi van Queen’s op zijn naam te schrijven.

De Kroatische Marija Cicak was zondag umpire in het duel tussen Djokovic en Berrettini. Zij werd zo de eerste vrouw ooit die de mannenfinale in Londen mocht leiden.