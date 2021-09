Wereldkampioen van 2015 in Richmond, wereldkampioen van 2016 in Doha en wereldkampioen van 2017 in Bergen. Peter Sagan verzamelde in zijn gloriejaren regenboogtruien alsof ze gratis in de supermarkt werden uitgedeeld, maar gaat nu door een mindere periode. Slaat hij volgende week zondag nog eens toe in Leuven?

Peter Sagan koerst momenteel in de Ronde van Slovakije. Ook paus Benedictus XVI was de voorbije week op bezoek in het land. Het veroorzaakte een verkeersinfarct waardoor gewone stervelingen zoals u en ik, maar dus ook wielersterren zoals Sagan, bijna tweeënhalf uur vast zaten in het verkeer. De renner arriveerde door het pausbezoek later dan voorzien in zijn hotel. Even kwam dit interview op de helling te staan, maar finaal kreeg deze krant hem toch te pakken voor een exclusief gesprek.

De Sagan van september 2021 is niet langer een jongen of verwaande rockster die verveelde antwoorden geeft. Neen, voor het eerst doet de coureur moeite. Let op, Sagan is nog altijd geen Tom Dumoulin die volzinnen van drie alinea’s produceert, maar op zijn 31ste lijkt hij verlost van zijn streken en toont hij meer respect.

Je won al drie wereldtitels en staat daarmee in een bijzonder lijstje met enkel Eddy Merckx, Oscar Freire, Rik Van Steenbergen en Alfredo Binda. Toen leek het allemaal zo gemakkelijk te gaan. Sta je daar soms bij stil?

Sagan: “Jawel, ik denk nu vooral dat ik er graag vier zou hebben. Weet je, ik sta niet te veel stil bij het verleden. Maar natuurlijk, als ik er geen drie had, dan zou ik nu niet kunnen mikken op een vierde trui. Het is een ambitie en het is ongelooflijk dat ik er al drie in de kast heb hangen. Zeker omdat het om drie overwinningen op een rij gaat. Niemand deed me dat voor. Ik ben daar trots op. Normaal ben ik niet zo’n man van records, maar met een vierde regenboogtrui ben ik wel bezig. Dat zou uniek zijn en in België krijg ik een uitstekende kans met dit parcours.”

Je hebt het intussen wel veel moeilijker om te winnen.

(denkt even na en grinnikt omdat hij niet van deze vraag houdt) “Nou, ik presteer niet zo slecht. Kijk naar mijn vele ereplaatsen en ik win nog wel af en toe een koers. Het wielrennen is de voorbije drie jaar enorm veranderd. Op zich mag dat er voor mij niet toe doen, maar het is wel een feit. Er zijn enorm veel nieuwe, jonge, goede renners bij gekomen in het peloton. Zij rijden sterk en de manier van koersen zelf is veranderd. Ik moet daaraan wennen, net als anderen.

“Trouwens, toen ik drie keer wereldkampioen werd en vaak won kreeg ik het ook niet cadeau. Het zag er misschien eenvoudig uit, maar dat was het niet. Het is niet dat ik hele dagen in mijn bed lag en tussendoor wat wedstrijden won. Ik moest er ook hard voor werken en opofferingen doen. Om de top te behalen en er te blijven moet je als topsporter veel leuke dingen aan je voorbij laten gaan.”

Wat bedoel je precies met ‘het wielrennen is veranderd’?

“De mentaliteit, de tactiek. Teams en renners koersen agressiever. Vroeger hadden de meeste ploegen één duidelijke kopman in het team, nu zijn er meerdere jongens in een ploeg wiens kaart wordt getrokken en die kunnen winnen. Vroeger deed alleen QuickStep dat, nu gebeurt dat bij veel andere teams. Het is meer een loterij. Er wordt al vroeg in de aanval getrokken en als er dan iemand vooraan zit van de ploeg, dan wordt die troef uitgespeeld. Het is niet meer wachten op die ene beslissende move van dé kopman, het is minder voorspelbaar. Ik kan dit moeilijk uitleggen in twee minuten.”

Slovaaks kampioen Peter Sagan ziet af tijdens de voorbije Benelux Tour. Beeld Photo News

We hebben gelukkig meer tijd.

(lacht) “Je ziet het gewoon in koers. Kijk naar het EK wielrennen in Trento. Het was meteen full gas van bij de start. Vroeger had je meestal een tragere aanloop, nu was het hard van bij het begin en vlogen de aanvallen ons om de oren.”

Maar daar houd jij toch van? Aanvallen, verrassen, zoals ooit in de elfde Tour-rit in 2016 toen je op stap ging met Chris Froome en die rit ook won.

“Ja, dat was wel wat. Ik houd zeker van aanvallend koersen en het is tof dat we niet meer moeten wachten tot de laatste vijf kilometer. Een goede zaak, maar het gaat om meer dan dat. Soms weet ik het gewoon niet meer: moet ik nu in de aanval gaan met die groep of nog wat wachten? Wat is de beste optie? Het is gewoon niet altijd gemakkelijk.”

Jij was vroeger toch ook een smaakmaker zoals Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

“Ja, maar kijk: voor mij is het gewoon een vreemde periode. Vorig jaar was ik er niet bij in de klassiekers omdat ik de Giro reed. Dit seizoen kampte ik met een coronabesmetting en kwam ik pas in actie in Tirreno-Adriatico. In Milaan-Sanremo werd ik nog vierde, maar in de wedstrijden daarna was ik gewoon niet goed genoeg. In de Giro draaide het wel goed, win ik een rit en de puntentrui, en dan startte ik in de Tour. Daar viel ik al snel en kreeg ik knieproblemen. Als je alles samentelt van de voorbije twee jaar was het, geloof me, gewoon écht een heel rare periode voor mij.”

Het lijkt soms of je interesse niet meer volledig bij de weg ligt. Voel jij je nog 100 procent wegwielrenner? Op filmpjes op je mountainbike zie je er precies veel gelukkiger uit.

“Dat is gewoon omdat ik dat heel graag doe. Bovendien is het niet alleen dikke fun op de mountainbike, het is een goede training voor de weg want de intensiteit ligt hoog. Het maakt me een betere wegrenner.”

Je zegt dat koersen de voorbije jaren sterk veranderd is. Primoz Roglic vertelde dat het niveau hoger ligt dan ooit. Ben je akkoord?

“Absoluut, kijk naar de waardes en de wattages die we trappen. Daar kun je niet naast kijken. The numbers are high, for sure.”

Moet je nu harder trainen om nog mee te kunnen in vergelijking met twee, drie jaar geleden? Het lijkt alsof iedereen tegenwoordig voltijds op hoogtestage is.

“Ik doe al heel lang hoogtestages, dat is niet nieuw en ook niet voor anderen. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het draait niet om harder trainen of meer trainen, het gaat om de kwaliteit, niet de kwantiteit van je training. Dat is veranderd. Je stapt niet meer op je fiets, traint vijf, zes uur en weet vervolgens: nu behaal ik resultaat of win ik die koers. Neen, het is helemaal anders, het is een totaalpakket. Ik word wakker, start met wat stretch- en andere oefeningen. Daarna wacht een fietstraining en kom ik thuis. Dan is het werk nog niet af en volgt vaak nog een sessie rompstabiliteit. Je hele dag zit vol, ook rusten hoort nog bij je vak.”

Veel wielerfans adoreren Sagan nog steeds, ook in België. Beeld Photo News

Heb je het moeilijker om jezelf te motiveren in vergelijking met tien jaar geleden?

(even stilte) “Wanneer je iets groots voor elkaar brengt of iets nieuws bereikt ben je altijd enthousiast en geniet je daarvan. Vergelijk het met de aanschaf van een nieuwe wagen of iets anders wat je graag wilt. Je bent er blij mee, je geniet ervan en dat duurt één, drie, vijf maanden of misschien een jaar. Je voelt de passie, die nieuwigheid is bij wijze van spreken jouw alles, maar daarna vlakt dat af. Begrijp je?

“Toen ik negen jaar was begon ik te koersen. Intussen ben ik 31. Dat is lang. Ik moet zeggen, ik houd van wat ik doe en ik doe nog altijd mijn best om mee vooraan te knokken, finales te rijden, ik bikkel nog mee, gooi me in de strijd. Maar ja, ik word ouder en dan spelen andere zaken in je leven een rol. Het is niet dat ik het niet meer graag doe, ik vind het nog steeds belangrijk om finales te rijden, mee te doen voor de winst, maar tegelijkertijd besef ik dat er andere dingen in het leven belangrijk zijn. Die krijgen ook prioriteit. Ik heb een zoon, Marlon. Ik zie hem graag opgroeien. Er zijn andere verplichtingen, het hoort erbij. Als wielrenner groei je, net zoals andere jonge gasten, in het leven. Je wordt ouder, dingen zijn anders dan wanneer je een jonge gast bent.”

Maar een veelwinnaar als jij wil toch blijven winnen en kan niet blij zijn met ereplaatsen?

“Jazeker, je wilt winnen, maar makkelijk is het niet. En inderdaad, ik win geen twintig koersen per jaar meer. Daar moet je mee leren omgaan. Zoals ik daarnet zei, het wielrennen is ook veranderd. Daar moet je rekening mee houden.

Aan Mark Cavendish werd veel getwijfeld, weinigen geloofden in een comeback. In de jongste Tour de France beleefde hij een sprookje met vier ritzeges. Had jij dat verwacht?

“Het is een heel mooi verhaal. Hij toonde al voor de Tour dat hij in orde was. Zijn team nam hem mee, gaf hem vertrouwen en je kunt het niet ontkennen: hij was gewoon de snelste sprinter van de Tour. Het was mooi om te zien dat een kampioen zo sterk kan terugkomen.”

Zegt dat niet veel over motivatie, vertrouwen en dat niet alleen het fysieke van belang is om te winnen?

“Motivatie en je mindset, die moet goed zitten. Het hoofd moet in orde zijn.”

Is de druk van buitenaf, onder meer van journalisten, te groot? Remco Evenepoel zei onlangs: ‘Het is precies nooit goed genoeg.’

“Oh, het gaat altijd om je mindset. Ik geef er niet om wat journalisten van mij verwachten. Ik doe altijd mijn best. Dat is iets wat Remco ook zou moeten begrijpen: dat je niet te veel bezig moet zijn met de buitenwereld en wat anderen van je zeggen. Jullie leggen hem veel druk op, maar vergeet niet: hij is amper 21 jaar. Dat is jong. Voor zulke jongens is het moeilijker om alles te verwerken. Ze hebben die ervaring niet. Maar kijk waar hij nu staat. Hij doet het opnieuw goed na zijn zware val, zo’n blessure vraagt gewoon tijd. Hij won zilver op het EK. Hij wint geen goud omdat Colbrelli simpelweg sneller is in de sprint. That’s cycling. Jullie hebben met Remco een goede renner voor de toekomst. Hij doet nu al mooie dingen, gun hem tijd.”

Laten we het nog even over het WK hebben. Jij hebt het parcours onlangs verkend.

“Ik was blij verrast. Het wordt een heel interessante wedstrijd. Soms lijkt het een beetje op de Ronde van Vlaanderen, maar het is toch anders. Je hebt die kasseihellingen en nog wat andere bergjes en dan het lokale circuit door de stad. Dat is technisch, veel op en af, en het stemde me blij dat veel wegen nieuw asfalt kregen. De omloop is in orde. Het wordt een mooie strijd.”

Ben je een van de favorieten?

“Je weet dat ik dat niet ga zeggen. Maar ik ga wel mijn best doen en het parcours moet me liggen. Veel hangt af van de vorm van de dag, het weer kan zijn rol spelen. Ik kijk ernaar uit en ga proberen ervan te genieten, for sure.”