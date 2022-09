Noorwegen, waar het wielertalent niet bloeit op twee wielen maar op twee latten

Na Tobias Foss: Søren Wærenskjold. Noorwegen doet op het WK in Wollongong fanatiek in tijdritgoud. Geen toeval, weet Gino Van Oudenhove, kenner van het land én zijn florerende wielercultuur. ‘Hun talent en expertise halen ze uit het... langlaufen.’

Van Oudenhove is Oost-Vlaming, maar woont al twintig jaar in Tønsberg, Zuid-Noorwegen. Als ploegleider bij Team Joker maakte hij de ontbolstering mee van onder meer Kristoff, Boasson Hagen, Nordhaug en Eiking. En sloot hij na de fusie in 2017 met Ringeriks-Kraft aan bij de rood-gele brigade van ProTeam Uno-X, dat de grootste talenten uit Noorwegen en Denemarken verenigt en zich qua opleiding en ontwikkeling laat inspireren door het model van de Nederlandse voetbalgigant AFC Ajax. Foss komt uit die kweekvijver, Waerenskjold zwemt er nog steeds in. Opvallend is dat Uno-X, firma van onbemande tankstations in die twee Scandinavische landen, zijn marketingbudget exclusief opsoupeert aan wielrennen. “Strokend met de GreenMobility-gedachte”, aldus Van Oudenhove. “Fietsen past daar perfect in.”

Een man met (voor)kennis van zaken, met andere woorden. “Toen ik twintig jaar geleden in Noorwegen neerstreek, merkte ik een groot verschil in trainingsaanpak. Ze stonden echt heel ver op dat vlak. Het land wendde al zijn expertise aan vanuit de wintersporten. En meer bepaald vanuit het langlaufen, waarin het mondiale top is. Toen was de instroom vanuit de topsportscholen naar het wielrennen nog niet zo groot. Maar gaandeweg en mede door de prima resultaten van de genoemde Noorse profs, kwam daar verandering in.

“Net onder de absolute langlauftoplaag bevond zich een grote groep atleten die op zijn minst over dezelfde fysieke capaciteiten beschikten als de rest van de wereld in die discipline. Een deel daarvan switchte naar de koers. Waardoor daar automatisch meer talent kwam bovendrijven. De grote teams kregen dat in de gaten. Wist je dat Jumbo-Visma, bijvoorbeeld, tegenwoordig steevast de nationale langlaufkampioenschappen vanaf 16 jaar van heel nabij opvolgt?”

Nergens komen die uitzonderlijke fysieke capaciteiten beter tot uiting dan in een individuele tijdrit, zegt Van Oudenhove. “Méér dan in gewone wedstrijden, waar een pak andere factoren (zoals tactiek, ploegenspel, red.) meespelen en beslissen over een goed resultaat.”

Dé grote droom van Uno-X is om als eerste Noorse ploeg ooit een grote ronde te kunnen rijden - liefst de Tour - en eventueel toe te treden tot de WorldTour. Daarvoor heeft het zijn talenten broodnodig. Wat een beetje wringt met de rol van kwalitatief ‘doorgeefluik’.

“Het is dubbel’, vindt ook Van Oudenhove. “Zo zagen we naast Foss (Jumbo-Visma, red.) recent ook Videberg en Leknessund doorstromen naar DSM en Markus Hoelgaard naar Trek. Dat geeft ons een klein beetje vertraging. Maar we zijn geduldig. Werken verder zoals we bezig zijn. En proberen renners zoals Waerenskjold (nog onder contract tot eind 2023) en de broers Johannesen (tot eind 2024) te overtuigen om nog even bij ons te blijven. Niet voor het geld. Maar voor het toekomstproject dat we samen met hen willen realiseren.”