Nooit was F1 zo vijandig: topseizoen ontsierd door een oorlog tussen Mercedes en Red Bull

De strijd voor de wereldtitel reikt verder dan wat op de piste gebeurt. Mercedes en Red Bull bestrijden elkaar met alle mogelijke middelen, in een sfeer die op zijn minst vijandig is. Ooit was het anders.

Misschien zag u ook de film Rush, over het seizoen 1976. Goed gemaakt, die prent. Behoorlijk waarheidsgetrouw. Eigenlijk permitteerde het scenario zich maar één dichterlijke vrijheid, om het verhaal wat te kruiden: de film portretteerde Niki Lauda en James Hunt als vijanden. Onzin. Ze waren goede vrienden. Daarom ook haalde deze waargebeurde anekdote de film niet - wijlen James Hunt vertelde ze ooit. “De zondag van de laatste en beslissende race werd om zes uur ’s ochtends op mijn deur gebonkt. Ik werd wakker, slofte naar de deur, deed open, en daar stond Niki in de gang. Helemaal gekleed voor de koers, helm onder de arm: ‘Vandaag word ik wereldkampioen,’ zei hij. Het was zijn manier om me onder druk te zetten. Hilarisch.”

Vandaag klopt Max Verstappen ’s ochtends niet meer op de hoteldeur van Lewis Hamilton, meegesleurd als ze worden in de giftige sfeer rond hun duel. “Ik steun het team maar ik ben daar niet bij betrokken”, zei Hamilton gisteren over het ‘recht op herziening’ dat zijn team Mercedes had geëist, als wilde hij zich excuseren. Lees: strijden de coureurs op de piste, dan voeren de teams oorlog op de groene tafel. Zo zit formule 1 vandaag in elkaar.

Beeld AFP

Gevaarlijk precedent

Het spel wordt dan ook op een heel ander niveau gespeeld dan in 1976, toen tussen Ferrari en McLaren, in een formule 1 die nog geen fortuinen kostte. Vandaag is dat wel even anders. Zowel Mercedes als Red Bull stopt honderden miljoenen in formule 1, en het imago van het merk maakt deel uit van de inzet. Dat zorgt voor een heel andere en vooral vijandige dynamiek. Zoals: de beslissing van Mercedes om het recht op herziening in te roepen, wat volgens het reglement kan als er ‘nieuw bewijsmateriaal’ opduikt. Mercedes wil dus dat Max Verstappen alsnog wordt gestraft voor de manier waarop hij Hamilton in de 48ste ronde van de Braziliaanse grand prix naar de buitenkant dwong.

In de paddock van Qatar wordt dat initiatief niet gesmaakt, merkten we ondertussen. “Jammer dat het zo gespeeld wordt”, zegt Ralf Schumacher, nu tv-consultant. “Vijgen na Pasen”, vindt Fernando Alonso. “Heel klein beetje overbodig”, zegt Sebatian Vettel. Et cetera.

Oké, Red Bull riep eerder dit seizoen, na Silverstone, ook een recht op herziening in. Het team van Verstappen wilde dat Hamilton alsnog bestraft werd voor het incident met Max - die in de bandenmuur dreunde. Te betreuren, maar niettemin: nu is de kwestie helemaal anders. In Silverstone verloor Red Bull als gevolg van het incident. In Sao Paulo won Hamilton uiteindelijk de koers. Anders bekeken: Mercedes is er nu alleen op uit om Verstappen nog wat meer punten af te pakken dan wat hij liet liggen door pas tweede te worden.

Gevaarlijk precedent, mocht de FIA retrospectief beslissen om de Nederlander toch een sanctie te geven. En jammer voor de boeiende ontknoping die het seizoen belooft te serveren, want natuurlijk zal Red Bull zich nu revancheren. “Er zijn minstens twee dingen aan de Mercedes waar we ons vragen bij stellen”, hintte sportieve baas Helmut Marko al naar een mogelijke klacht.

Inderdaad. Precies wat de neutrale toeschouwer in deze boeiende titelstrijd niet nodig heeft.