Nooit meer last van heimwee: Alderweireld verhuist naar ‘zijn’ Antwerpen

Ritchie De Laet en Radja Nainggolan krijgen Toby Alderweireld (33) als ploegmaat in Deurne-Noord. Mannen met een hart voor de stad waarin ze zijn opgegroeid.

De club postte een zandloper op sociale media om 10.50 uur gisterochtend, om tien minuten later het nieuws wereldkundig te maken. “We hebben een mondeling akkoord bereikt met Al-Duhail en Toby Alderweireld over een definitieve transfer”, schreef de club. “Hij kan straks voor drie seizoenen tekenen.”

Enkel de administratieve rompslomp staat een overgang nog in de weg. “Dat zal enkele dagen in beslag nemen. Het doel is om zo snel mogelijk de overgang af te ronden en medische en fysieke tests in te plannen.”

Antwerp hoopt Alderweireld snel te zien aansluiten bij de groep. In principe hoeft het niet lang te duren voor de verdediger ook wedstrijdklaar is; hij speelde in juni nog drie wedstrijden met de Rode Duivels in de Nations League.

Met deze terugkeer komt er voor Alderweireld een einde aan een rijkgevulde carrière in het buitenland. Passages bij Ajax, Atlético Madrid, Southampton en Tottenham hebben hem gevormd tot de mens en de voetballer die hij nu is. Zijn periode bij Al-Duhail in Qatar bleef uiteindelijk beperkt tot één seizoen, waar hij in 27 wedstrijden één keer tot scoren kwam.

Zijn liefde voor Antwerpen heeft de doorslag gegeven. Voor hem is het thuiskomen. De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal heeft hij zelfs op zijn rechterarm getatoeëerd.

Heimwee bij Ajax

Op zijn vijftiende verliet Alderweireld Antwerpen voor Amsterdam, waar hij de uitdaging aanging bij Ajax. In Nederland knaagde het gemis van zijn familie en zijn vrienden. Hij vond er nooit helemaal zijn draai.

“Voor mij was dat erg. Een hel”, zei hij in een interview in 2015. “Sommigen vinden het fantastisch om van huis te zijn, maar ik dus niet. Ik ben erg gehecht aan mijn ouders, mijn twee broers Steve en Sven en de familie. Als vijftienjarige kun je je daar ook niet op voorbereiden. Je mag naar Ajax, je zit op een wolk, maar na drie maanden volgen de klap en het besef: ik kom nooit meer naar huis. Als mijn carrière voorbij is, na mijn vijfendertigste, zal ik ook niet meer thuis gaan wonen. Gewone mensen verlaten het ouderlijke nest geleidelijk aan. Bij mij was dat direct: boem, baf. Er zijn tranen gevloeid, hoor, genoeg momenten dat ik heb gezegd: ‘Hier houdt het op.’”

Toby Alderweireld met de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal op zijn arm. Beeld Photo News/menzo

Hij keerde in de weekends voor een paar uur terug naar Antwerpen, om even thuis te zijn en al even snel terug te keren naar Amsterdam. In datzelfde interview: “In het begin was de terugrit naar Amsterdam echt een ramp. Anderhalf uur rijden op de kop. Mijn vader en ik in de auto: hij hier, ik daar, ik boos omdat ik terug moest. Wij zeiden niets tegen elkaar. Pa lette op de baan, ik staarde uit het raampje, soms tot tranen toe. Af en toe stopten we in de McDonald’s, halverwege in Meerkerk, om een hamburger te eten. Het enige wat me kon opbeuren. Mijn vader noemt die McDonald’s nog altijd Toby’s Place.”

Geleerd van Simeone

Alderweireld beet door, op aanraden van zijn vader, en is daar blij om. Anders had hij nooit de carrière kunnen maken die hij heeft gemaakt. Atlético Madrid, Southampton, Tottenham: ploegen waar vele kleine voetballertjes van dromen. Gevoetbald in wereldsteden, in de mooiste stadions, tegen de beste spelers. Samengewerkt met de beste trainers ter wereld zoals Diego Simeone, Mauricio Pocchetino en José Mourinho.

Zijn transfer naar Al-Duhail vorig jaar was de voorbode van wat zou komen: een terugkeer naar België, met Antwerpen als voorkeursbestemming. Gisteren maakte The Great Old bekend dat er een mondeling akkoord is. Hij heeft een huis gebouwd aan de rand van de stad en zal zijn kinderen hier zien opgroeien. Van heimwee zal hij geen last meer hebben.

Over de dingen die hij miste in het buitenland zei hij in 2015: “Gewoon bij mijn broers kunnen langsgaan, bij mijn ouders, bij de vrienden. Nu is het allemaal heel georganiseerd. Ik zie ze bijna nooit. Ze hebben hun werk, hun leven en niet heel hun wereld draait om mij, gelukkig maar. Ook zij hebben moeten doorbijten. Ik kan een boek schrijven over de zaken die ik allemaal mis. Ik hou van de Belgische keuken – het brood, de charcuterie, van die dingen –, Belgische televisie, rustig in de Delhaize rondlopen, kuieren door Antwerpen, de kathedraal. Daarmee maak je mij gelukkig.”

Vijfde transfer

Op de Bosuil moet hij voor de nodige ervaring zorgen, voetballend een meerwaarde zijn, de ploeg bij de hand nemen, het uithangbord worden van het ambitieuze Antwerp. Trainer Mark van Bommel, de ploeg en de fans zullen hem met open armen ontvangen. En Antwerp zet zijn ambities met deze transfer opnieuw wat kracht bij. Alderweireld is al de vijfde aanwinst deze zomer, onder anderen de Ecuadoraan Anthony Valencia en de Nederlandse international Vincent Janssen behoren tot de nieuwkomers.

Een andere tattoo op Alderweirelds arm zegt: ‘Each day I come closer to the home where I was born’. 11 juli 2022 was de dag dat hij eindelijk thuiskwam.