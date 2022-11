Nooit eerder is er in het voetbal zo’n aanslag gepleegd op de gezondheid van de topspelers

Hans Vandeweghe is sportjournalist bij De Morgen.

Voor de Rode Duivels met alle aandacht gaan lopen en u alle onzin begint te geloven van journalisten, analisten, columnisten, regiospecialisten en activisten over die gisteren begonnen zo schandalige FIFA World Cup, is het goed even terug te grijpen naar de chronologie, de naakte feiten als het ware.

Zo worden bijvoorbeeld de toewijzing van Rusland en Qatar in één adem genoemd als een gevolg van corrupte verkiezingen. “Qatar, een schande, en Rusland, wat hebben die niet allemaal uitgevreten.” Welnu, op 2 december 2010 was wat Rusland betreft, met uitzondering van gehannes in enkele verre opstandige republieken, zo goed als niets aan de hand.

Dat Poetin het zot in zijn kop had, is ons pas opgevallen toen hij na de succesvolle winterspelen van 2014 in zijn Sotsji de Krim is binnengevallen. Op 2 december 2010 was de keuze voor Rusland, de zesde voetbaleconomie van de wereld, en niet weer eens Engeland, een logische.

Qatar, dat was een ander paar mouwen. De technische commissie van de FIFA had die kandidatuur vóór 2010 negatief beoordeeld: te heet, te klein, te veel gedoe. Het uitvoerend comité van de FIFA koos toch voor Qatar, in de vierde ronde.

Qatar had in de eerste ronde al de helft van de 22 stemgerechtigde leden binnen. Naarmate telkens een kandidaat - eerst Australië, dan Japan, dan Zuid-Korea - werden geëlimineerd, kreeg Qatar stemmen bij en won het van de VS met 14-8.

Dat had Mohammed Bin Hamman, lid van het uitvoerend comité en ondervoorzitter van de FIFA, zeer goed geregeld, hoofdzakelijk onder tafel. Dat de kandidatuur van België en Nederland niet werd gehonoreerd, die onzin kan u ook schrappen. België en Nederland waren een erg zwakke en dus kansloze kandidaat voor 2018, niet voor 2022.

De hitte en andere problemen in Qatar kwamen pas in beeld toen in 2012 het Internationaal Olympisch Comité kandidaatsteden als Doha en Bakoe voor de Spelen van 2020 niet aanvaardde. Doha scoorde onvoldoende op competitieplaatsen, sporttraditie, accommodatie en uiteraard klimaat.

De medische commissie van de FIFA had al aan de alarmbel getrokken en deed dat opnieuw. Het duurde tot maart 2015 voor de FIFA aankondigde dat het toch een herfst/winter WK zou worden. Waarop de FIFA met de nationale bonden in gesprek ging en die voor de World Cups van 2018 en 2022 drie keer meer geld kregen dan beloofd. De bonden blij, de FIFA blij, Qatar blij.

Qatar heeft gecorrumpeerd, de FIFA heeft zich laten corrumperen, maar de nationale bonden hebben evengoed boter op het hoofd. En dan de UEFA. In 2016 werd de Europese secretaris-generaal Gianni Infantino zowaar verkozen tot voorzitter van de FIFA, de wereldvoetbalbond waartegen hij zich altijd zo hevig had verzet.

Gianni Infantino had toen ook de stekker uit Qatar kunnen trekken verwijzend naar het ontluisterend Garcia-rapport over de FIFA-corruptie, maar dat deed hij niet. De FIFA was veel sponsors kwijt door alle schandalen en zat al zo diep in de reserves dat een rechtszaak tegen gasmiljardairs best kon worden vermeden. Bovendien was hij inmiddels bevriend geraakt met Nasser Al-Khelaïfi, de baas van PSG en de voetbalstroman van de emir van Qatar.

Zodoende is gisteren het kortste WK van de voorbije decennia begonnen. Het toernooi wordt in 29 dagen afgewerkt. In Rusland was dat nog 31 dagen. De halvefinalisten hebben bijgevolg twee dagen minder voor maximaal zeven wedstrijden.

Volgens de meeste analisten zullen de spelers beter en frisser dan ooit aan het toernooi beginnen, want het WK komt vroeger in het seizoen. Die analisten baseren zich op de perceptie dat de spelers na een lang seizoen te uitgewoond aan zo’n World Cup beginnen.

De FIFPRO, de spelersvakbond, heeft berekend dat de World Cup van 2018 32 dagen na de laatste Premier League-wedstrijd is begonnen, en dat de competitie in Engeland 26 dagen na de finale herbegon. Dat moet volstaan om te ontstressen, op te bouwen, de knop om te draaien en opnieuw te ontstressen, de knop weer om te draaien en voor de club alles te geven.

Voor deze World Cup bedraagt de break voor de Premier League zeven dagen vooraf en acht dagen achteraf. Vervolgens begint een druk winterprogramma met minimale rust.

Heel goed mogelijk dat enkele toppers in betere vorm zijn aangekomen in Qatar, maar de uitgestelde effecten van dit WK kennen we nog niet. Dat ze bij de FIFA en de UEFA in al hun medische en technische commissies hun pennen maar scherpen en hun data goed bijhouden: nooit eerder in de geschiedenis van het voetbal is er zo’n aanslag gepleegd op de gezondheid van de topspelers. En ook die laten dat allemaal maar gebeuren.