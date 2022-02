Non-binaire LeDuc schaatst sierlijk tegen stereotypen op het ijs

De Amerikaanse kunstrijder Timothy LeDuc strijdt voor meer dan alleen een podiumplek. ‘Ik ben er trots op dat ik als openlijke queer op het olympische ijs mag schaatsen.’

Als LeDuc met partner het ijs betreedt voor hun kür beelden zij niet het traditionele Romeo en Julia-sprookje uit, zoals zo vaak gebeurt in het kunstrijden. Hun show draait om gelijkheid en kracht. LeDuc (31) is de eerste openlijk non-binaire sporter in de geschiedenis van de Winterspelen.

De Amerikaan wil graag met zij (meervoud) en hen worden aangesproken en hoopt met dit optreden voor het oog van de wereld de weg vrij te maken voor andere sporters die zich ook niet man of vrouw voelen. “Door open te zijn wil ik de discussie over geslacht vooruithelpen”, zegt LeDuc tegen persbureau Reuters. “Misschien dat er meer begrip komt voor mensen als ik. Misschien dat het besef indaalt dat iemand een geweldige atleet kan zijn en tegelijkertijd buiten de klassieke indeling van man-vrouw valt.”

LeDuc zoekt een voorbeeldfunctie in de doorgaans harde en stoere topsportwereld. Sinds 2016 vormt de kunstrijder een koppel met Ashley Cain-Gribble (26). Samen strijden zij tegen stereotypen op het ijs. Met succes. In 2022 en 2019 wonnen ze het nationale kampioenschap van de Verenigde Staten. De korte kür in Peking sloten ze gisteren af als zevende.

Zelfspot

Hun primeur kreeg ook aandacht op de website gaystarnews.com. De kampioen verklaarde daar blij te zijn, maar ook bezorgd: “Er wachten nog vele uitdagingen in ons land. We vechten nog steeds voor gelijkheid.”

Zelf verschool LeDuc zich een groot deel van het ‘vroegere leven’ achter zelfspot, uit verwarring. “Ik begreep niet wie ik was. Het heeft jaren en jaren gekost om daar overheen te komen. Nog steeds twijfel ik soms aan mezelf.”

Het zijn eerlijke en kwetsbare woorden. Dat is een bewuste keuze. LeDuc kent de voorbeelden van kunstrijders die pas na hun sportsuccessen uit de kast kwamen. Twee landgenoten, Rudy Galindo en Randy Gardner, waren officieel nog heteroseksueel toen zij nationale titels grepen bij het paarrijden (in respectievelijk 1990 en 1975-1980). LeDuc voelt zich door hen ‘gedragen’.

Aan deze Spelen doen dertig leden van de lhbti-gemeenschap mee. LeDuc schaatst meestal met oogmake-up op. Cain-Gribble vindt dat prima. “Timothy is er altijd voor mij geweest. Zij hebben mij gesteund op mijn reis door het leven, omgekeerd zal ik er ook altijd voor hen zijn.”

Leduc en Cain-Gribble: "Vanaf het begin pasten wij niet in de standaardverhalen die op het ijs worden verteld over mannelijkheid en vrouwelijkheid." Beeld REUTERS

Cain-Gribble kreeg te horen dat ze te lang was voor een kunstrijder. LeDuc werd geadviseerd om zich stil te houden over seksualiteit. Mannen moeten bij het paarrijden sterk overkomen. LeDuc: “Vanaf het begin pasten wij niet in de standaardverhalen die op het ijs worden verteld over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Ik zie dat als onze kracht.”

Toen LeDuc achttien jaar was wilde familie hen een therapie laten ondergaan binnen hun kerkgenootschap, om hem van homoseksualiteit te genezen. “Ik heb moeilijke tijden gekend. Sommigen hoopten mij met gebeden te kunnen veranderen. Maar ik ben trots op mijn familie. Ze hebben hun mening drastisch bijgesteld. Mijn ouders lopen nu met mij mee in pride-parades.

“Het betekent veel voor me dat ik als eerste openlijke queer op olympische ijs mag schaatsen. Ik benadruk dat niet om mezelf te eren maar om aan anderen te laten zien dat het kan, dat problemen overwonnen kunnen worden en dat je het waard bent en niet aan jezelf hoeft te twijfelen.”