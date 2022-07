Nog spannender dan de bergritten: de coronatests

Opluchting in de Tour: geen enkele renner heeft corona en ze kunnen vandaag allemaal van start, althans de 163 van de 176 renners die zijn overgebleven. Toch is er kritiek op het gezondheidsprotocol van de UCI.

Sinds coronajaar 2020 hebben de twee rustdagen op maandag in de Ronde van Frankrijk een nieuwe, spannende dimensie gekregen: blijft het peloton gevrijwaard van het virus? Hoewel er deze Tour enkele coronagevallen zijn geweest onder de renners, ook in de laatste etappes, bleken er gisteren geen positieve coureurs bij te zijn gekomen. Dat meldde de internationale wielerunie UCI.

Meteen na de negende etappe, die zondag eindigde in Châtel, zijn alle renners getest bij de finish. Al vroeg de dag erna kon de UCI vertellen dat er geen positieve coronagevallen waren in het peloton. Dat was voor de volgers toch een verrassing. De Tour-organisatie leek zich schrap te hebben gezet voor een groot aantal renners die gisteren uit koers gehaald moesten worden wegens een positieve antigeentest.

Maskers dragen

Per slot van rekening heerst corona in het peloton. Onder de dertien uitvallers tot nu toe bevinden zich naast de slachtoffers van valpartijen of een andere ziekte ook minstens drie coronagevallen die soms dagenlang met een grote groep andere renners samen hebben gefietst. En dat ondanks tal van voorzorgsmaatregelen zowel van de organisatie als de afzonderlijke ploegen, die zoveel mogelijk een bubbel hebben opgezet.

Het belangrijkste middel daarbij is het mondmasker. Geen renner mag in de buurt komen van iemand die zo’n mondmasker niet draagt. Bij start en finish wordt vrij strikt aan die regel vastgehouden – niemand wil het op zijn geweten hebben een renner te besmetten en hem aldus van deelname aan de belangrijkste wielerkoers van het jaar uit te sluiten – maar zodra zich geen renner meer in het blikveld bevindt gaan de mondkapjes naar beneden.

Het team van Wout van Aert heeft een grote voorraad sneltest mee. Beeld Photo News

Er zijn nog tal van niet-renners, de rest van de karavaan, bij wie een positieve coronatest tot uitsluiting uit de Tour-familie heeft geleid. Of dat er meer worden, moeten uitslagen uitwijzen van tests die op de rustdag in Morzine, de startplaats van de tiende etappe, zijn gedaan onder de niet-fietsende entourage van alle Tour-ploegen.

Besmettingsgevaar

De Fransman Guillaume Martin kon al zaterdag zijn koffers pakken nadat bij hem een besmetting was geconstateerd, net als eerder deze Tour bij landgenoot Geoffrey Bouchard en de Noor Vegard Stake Laengen. Anders dan voorgaande jaren hoeft in deze 109de Tour-editie een renner bij een positieve test niet meteen uit koers. Drie artsen (een van de ploeg, een van de Tour-organisatie en een van de UCI) kunnen besluiten dat een positieve renner tóch mag doorfietsen als hij niet meer besmettelijk is. “Dat is een medische beslissing”, stelt UCI-voorzitter David Lappertient, “geen politiek besluit en geen beslissing van een team.”

In het geval van Martin was er kennelijk wel besmettingsgevaar. Bij de Luxemburger Bob Jungels keek hetzelfde driemanschap ook naar zijn positieve test, maar besloot het tegenovergestelde: Jungels mocht blijven. Uitgerekend hij won de negende etappe, die rit waarna alle renners zijn getest.

Klassementsleider Tadej Pogacar werd, enigszins sturend, in de tijdens de rustdag gebruikelijke persconferentie – niet in persoon, maar via Zoom – gevraagd naar die ogenschijnlijke willekeur. “Als je positief test, ga dan naar huis”, vindt de Sloveense geletruidrager. Hij ziet niets in het vaststellen van een mate van besmettelijkheid: positief is positief. “Het is niet veilig, want je brengt de gezondheid van anderen in gevaar.”

De Fransman Guillaume Martin heeft de Tour verlaten vanwege covid. "Als ik zaterdag niets had gezegd, had ik zondag gewoon gereden." Beeld AFP

Martin, die op het moment van wegsturen veertiende stond in het algemene klassement, voelde zich door zijn uitsluiting tekortgedaan. Hij sloeg zichzelf voor de kop dat hij had onthuld dat hij, zoals wel vaker, lichte keelpijn had – hetzelfde overigens waar de Nederlander Bauke Mollema over klaagt, zonder gevolgen. Martin meldde zich uit voorzorg bij de arts van zijn ploeg Cofidis en testte afgelopen vrijdag negatief. Een dag later bleek hij na twee testen echter positief.

Martin ging niet huiswaarts zonder dat hij zich in L’Équipe kritisch over het covidprotocol van de UCI had uitgelaten. Enorm vaag en volledig voor interpretatie vatbaar, vatte hij zijn grieven samen. “Als ik zaterdag niets had gezegd, had ik zondag gewoon gereden. En ik denk dat sommige andere renners dat doen.” Volgens Martin zijn dat de collega’s in de Tour die hij onder hun niveau ziet presteren. “Het is onlogisch dat ik de enige ben die in deze situatie zit.”