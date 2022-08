Nog geen seconde gespeeld, maar Galatasaray adoreert Mertens nu al

“Istanbul was grandioos.” De lovende review is ondertekend door Eric Gerets. Telkens wanneer de oud-international terugblikt op zijn trainerscarrière geeft hij zijn avontuur in Turkije minstens vier en een halve ster. Tussen 2005 en 2007 was Gerets trainer van Galatasaray. In zijn eerste jaar leidde hij de club meteen naar de titel. Sindsdien heeft zijn foto er voorgoed een plaats in de eregalerij.

Tijdens een beladen derby tussen Galatasaray en Fenerbahçe kreeg hij tijdens de eerste helft eens een aansteker vol tegen het hoofd. Het bloed gutste uit de linkerwenkbrauw. Tijdens de rust moest de clubdokter de wonde hechten.

Het incident heeft zijn mening over Istanbul nooit veranderd. Ook al waren de straten in andere grootsteden properder. Ook al stond daar geen permanente file met toeterende wagens. Gerets destijds: “Istanbul leeft en bruist. Het is hier chaotisch, maar als ik in de zomer op een terrasje zit en naar de lichtjes op de Bosporus kijk, is het ook een romantische stad. Istanbul is onwaarschijnlijk charmant, een van de mooiste plekjes die ik ooit heb gezien.”

Ook aan Jason Denayer, die andere Belg die twee jaar bij Galatasaray vertoefde, kleeft er nog een altijd een beetje Istanbul.

Rode Duivel Dries Mertens is een vrije speler na zijn vertrek bij Napoli. Beeld Photo News

Met privéjet

Over een jaar mogen Dries Mertens en zijn vrouw Katrin Kerkhofs ook hun review schrijven. Ze verloren hun hart aan Napels, eveneens een explosieve stad. In Istanbul worden ze nu overgeleverd aan de extreme charmes van een voetbalgekke metropool met 15 miljoen inwoners.

De voorbije dagen heeft het gezin een voorsmaakje gekregen van wat ze te wachten staat. De overtuigende manier waarop Galatasaray Mertens begin vorige week een voorstel deed, bijvoorbeeld. Volgens de plaatselijke pers zal Mertens er netto 3,2 miljoen euro per jaar verdienen, plus een tekenpremie van 1 miljoen.

Omdat geen enkele andere club hem evenveel speelgaranties en centen kon bieden, gaf Mertens zaterdagochtend zijn fiat. Een woord volstond om in Istanbul een privéjet te laten opstijgen. Nadat de Dassault Falcon eerst de Uruguyaan Lucas Torreira had opgepikt in Milaan landde de jet om kwart over negen in Brussel. Zijn vrouw en baby Ciro poseerden mee op het tarmac.

Op Flightradar, een website die het vliegverkeer in kaart brengt, volgden 100.000 supporters de vlucht. Op de Atatürk International Airport troepten duizenden dolenthousiaste fans samen om Mertens en Torreira om twee uur ’s nachts warm te ontvangen. Ze zongen. Ze staken vuurwerk af. Een heldenonthaal dat ze daar wel vaker hebben gezien, maar voor Mertens was het nieuw. “Sorry dat we wat laat waren. Maar het is geweldig om dit enthousiasme te voelen.”

Handtekeningen stonden er toen nog niet, maar eens je een voet in Istanbul hebt gezet, is er er geen weg terug.

De anekdote dateert uit een ander tijdperk, maar voormalig Welsh international Dean Saunders vertelde ooit een geweldig verhaal over zijn transfer naar Galatasaray in 1995. Saunders: “Graeme Souness, de trainer, had me gevraagd of ik eens een kijkje wilde nemen. Vrijblijvend. Op de luchthaven stonden plots 5.000 supporters me op te wachten.

“Ik dacht dat ik een rondleiding op het oefencomplex zou krijgen, maar plots stond ik een stadion waar 40.000 man lawaai zat te maken. De voorzitter duwde me een vlag van Galatasaray in mijn handen. Mijn contract was op dat moment nog niet onderhandeld. Ik deed een rondje rond het veld, zwaaiend met de vlag. Toen ik klaar was, stapte de voorzitter op me af, grote sigaar in de hand: ‘Als je niet tekent, zou er weleens een probleem kunnen zijn’.”

Het is nu wachten tot Mertens tekent.

Schuldenberg

De nieuwe voorzitter van Galatasaray, zakenman Dursun Özbek, wil van zijn club weer een gigant maken. Met 22 titels, meer dan 50 topdrieplaatsen en 1 Europese beker is ‘Gala’ de meest succesvolle club in Turkije. In 2021-2022 eindigde de recordkampioen pas als dertiende, een historisch dieptepunt.

Oorzaken voor het rampseizoen zijn er velerlei, maar net als rivalen Besiktas en Fenerbahçe kreunt Galatasaray onder de schulden. Een put die in juni 2021 werd begroot op 200 miljoen euro. “Ook al is het plaatje gitzwart, er is altijd een weg uit de duisternis”, zegt Özbek. Met Mertens als gids begint hij aan zijn operatie renovatie.

Turkse topclubs hebben een traditie om grote namen op hun retour te lokken met hoge salarissen. Van Roberto Carlos over Robin van Persie tot Didier Drogba. De laatste met faam die voor Galatasaray tekende, heet Radamel Falcao. Een floptransfer die de club uiteindelijk 25 miljoen euro in totaal kostte, maar de enige dure vergissing is hij niet. Galatasaray betaalde zich de voorbije jaren blauw aan personen die bemiddelen in transfers. Er gaat zelfs een verhaal rond dat een makelaar 1 miljoen euro verdiende aan een speler die vijf keer op het veld stond.

Zo’n financieel wanbeleid is eigen aan het systeem. Clubs verkiezen elke drie jaar een nieuwe voorzitter. Die wil herinnerd worden aan zijn triomfen, zijn financieel nalatenschap is een zorg voor zijn opvolger. In Turkije raken spelers gewend aan laattijdige of uitblijvende betalingen.

Raad van Sneijder

“Toen ik bijtekende, zeiden ze me dat je pas een echte Galatasaray-speler bent als je scoort tegen Fenerbahçe”, herinnert Drogba zich. Mertens weet wat gedaan.

Volgens de Turkse pers won hij info in bij Wesley Sneijder, in het vorige decennium menner bij Galatasaray. Mertens: “Hij vertelde mij: ‘Niet twijfelen, gewoon doen.’”

Als Mertens een lijntje had uitgelegd naar Gerets had de ex-coach hem wellicht gezegd: “De Turken vind ik een geweldig volk. Dezelfde fans van Fenerbahçe die mij eens met een aansteker vol op het hoofd raakten, waren doorheen de week op straat mijn beste vrienden.”

Vanaf vandaag mag Mertens zieltjes winnen.