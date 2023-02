Nog geen keuzestress: ‘Pidcock blijft twee paden bewandelen’

‘First road race of the year! Let’s get it’, tweette Tom Pidcock (23) dinsdag. Aan enthousiasme geen gebrek dus, ook al wordt de Ronde van de Algarve niet meer dan een opwarmer. ‘Van de Omloop tot en met Luik-Bastenaken-Luik wil hij met de conditie spelen en overal meedoen voor winst.’

Veldritanalist Niels Albert vindt dat Tom Pidcock zijn regenboogtrui iets te weinig liet blinken en dat hij zich onvoldoende heeft getoond. En dat Pidcock, op een paar uitzonderingen na, zelden de koers kon maken. Kortom, Pidcock heeft volgens Niels Albert een moeilijke winter achter de rug. “Waar wij nochtans tevreden mee waren”, pareert coach Kurt Bogaerts met een lach.

“Tom maakte duidelijke keuzes en stelde zichzelf geen doelen. Als wereldkampioen wilde hij absoluut crossen en zijn shirt tonen, maar dan wel in functie van het wegseizoen. Hij won een paar wedstrijden waar ‘De Grote Twee’ niet aan de start stonden. Dat hadden er, zonder pech, meer kunnen zijn. Maar, belangrijker: vergeleken met vorige jaren zat hij er in de rechtstreekse duels met Van Aert- en Van der Poel-op-topniveau, toch wel goed tussen. En dat in een trainingsfase. Daar heeft hij voldoening en vertrouwen uit geput. Niet vergeten dat hij met zijn 58 kilo ook niet specifiek gemaakt is om te crossen. Veel minder alleszins dan Wout en Mathieu.”

Uiteindelijk beperkte Pidcock zich tot dertien crossen. En verdedigde hij zijn wereldtitel bewust niet. Natuurlijk knaagde het een beetje, op 5 februari. “Dat volk. Die sfeer. Een prachtparcours. Op zo’n dagen is Pidcock er altijd graag bij”, weet Bogaerts. “Zeker als je weet dat je met die jongens kan wedijveren. Maar twaalf maanden eerder al, na zijn triomf in Fayetteville, had hij voor zichzelf uitgemaakt: ‘in 2023 pak ik het anders aan.’ Dat WK viel een week later dan vorig jaar, ietwat ongemakkelijk.

Hij heeft een lang klassiek voorjaar voor de boeg, van Omloop het Nieuwsblad tot en met Luik Bastenaken Luik. Daar moet je nu de nodige funderingen voor leggen, waar je stevig kunt op bouwen. Dus gaf hij daar prioriteit aan.” Kleine spelbreker daarin was de crash na een spectaculaire jump op het dalend wasbord in Baal, op nieuwjaarsdag. Met een diepe snee in het rechter scheenbeen tot gevolg. “Een wonde die moeilijk heelde. Vijf geplande fietsloze dagen werden er tien. Die toch wat conditie kostten.”

Pas op 11 januari kon Pidcock de draad weer oppikken. Eerst op stage met INEOS Grenadiers op Mallorca, vervolgens in Hotel Syncrosfera in Denia waar hij samen met Bogaerts tot en met maandag bleef kleven. “Het was de allereerste keer dat hij in zo’n hoogtekamer sliep. In een ‘blok’ van drie weken, niet specifiek gericht op het begin van het seizoen, wel om er op iets langere termijn te kunnen op verder bouwen.”

Lees: wonderen hoeven in de Ronde van de Algarve nog niet van de spitante Brit te worden verwacht, ook al krijgt hij er een vrije, beschermde rol naast Ganna, Martinez en Arensman? Bogaerts: “Zijn basis is door dat ‘oponthoud’ iets minder dan gepland, maar wel beter dan vorig jaar. Vorige week kreeg hij ook wat af te rekenen met maagproblemen, weliswaar zonder dat hij er een dag training bij inschoot. We zien wel. Prestatiedruk is er op dit moment nog niet. Bedoeling is dat hij vanaf nu progressief gaat groeien in het seizoen.”

Voor de Omloop, over exact tien dagen, zou het al beter moeten passen. “Als je een week later goed wilt zijn in de Strade Bianche, is een deftig niveau daar toch al noodzakelijk”, redeneert Bogaerts. Waar Pidcocks hoofddoelen liggen? “Dat is moeilijk af te bakenen, in zijn geval. Hij is nogal ‘versatile’, veelzijdig.” Alles met klassiek cachet, uiteraard. “Met tal van opportuniteiten tot eind april. Een periode waarin hij met de conditie kan spelen en overal moet kunnen meedoen om te winnen.” Om zo de kloof met de wereldtop te dichten, wat tot dusver nog niet echt is gelukt.

“Ja. Finales rijden, in de eerste plaats. En daaruit leren, zoals hij dat ook ‘s winters doet tegen twee van de beste renners ter wereld. Fysiek sterker worden. Maar ook mentaal en strategisch groeien en de concurrentie nog beter trachten in te schatten.” Met, niet onbelangrijk, blijvende aandacht ook voor het (grote)rondewerk. “Hij blijft die twee paden tegelijkertijd bewandelen. Dat is de reden waarom we Tirreno-Adriatico aan zijn programma hebben toegevoegd. Daar kan hij extra ervaring opdoen.”

Rest nog: Pidcocks mountainbiketraject. Leidend over, ook dit seizoen weer, het WK (in Glasgow op 12/8) tot, uiteraard, Parijs 2024. “Dat ziet er min of meer hetzelfde uit als in 2022"’, zegt Bogaerts.

“Na het cancelen van de WB-manche in Valkenburg, begin mei, blijft voor Pidcock wel enkel nog die van het Tsjechische Nové Město (14/5) over in de aanloop. Waardoor we wellicht op zoek moeten naar een iets lager gequoteerd alternatief. Na het WK kan hij eventueel wat meer gaan biken (o.m. het test-event in Parijs, JDK.). En extra punten sprokkelen voor de Spelen. Want die kwalificatie wil hij hoe dan ook zo snel mogelijk veiligstellen.”