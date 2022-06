Nog geen doorbraak in dossier-Lukaku, Leicester wacht af voor Tielemans

Terwijl ze in Italië elke kleine update in het dossier-Romelu Lukaku opblazen tot groot nieuws, is er op clubniveau voorlopig amper vooruitgang geboekt. Over de exacte voorwaarden voor een eventuele uitleenbeurt is nog niet gesproken. Inter hoopt de prijs zoveel mogelijk te drukken. Chelsea hoopt, door een verplichte aankoopoptie, minstens 90 miljoen te recupereren van de 113 miljoen die ze vorige zomer betaalden.

Terwijl Inter CEO Giuseppe Marotta openlijk praat over de nakende komst van Paulo Dybala, die gratis kan overkomen van Juventus, weigert hij alle vragen over ‘Big Rom’. De klok tikt. Inter heeft nog 18 dagen om een akkoord te vinden met Chelsea. Enkel dan zou Lukaku in een gunstiger belastingregime vallen en is zijn nettoloon van 7 miljoen betaalbaar voor Inter. Lukaku hoopt dat de goede banden tussen Roc Nation, zijn commerciële vertegenwoordiger, en de nieuwe Chelsea-eigenaar Boehly hem kunnen helpen bij zijn terugkeer naar Italië.

Arsenal wacht nog even om toe te slaan voor Youri Tielemans. De Engelse topclub heeft de contacten met zijn entourage de voorbije maanden warm gehouden. Binnen de club maken enkelingen zich sterk dat ze, indien nodig, een deal na de interlandperiode redelijk snel kunnen afronden. Een nieuwe centrale middenvelder is een prioriteit.

Arsenal wil op het juiste moment toeslaan. Bij Leicester zijn ze in blijde verwachting van een concreet bod op zijn sterkhouder. Tielemans, zaterdag doelpuntenmaker in Wales, ligt nog één jaar onder contract. The Foxes kunnen de centen goed gebruiken om hun team verder uit te bouwen na de zware verliezen tijdens de coronaperiode. Leicester heeft nog geen prijs op het hoofd gekleefd van Tielemans, maar hoopt stiekem op een bedrag boven 35 miljoen euro.