Nog even in het geel, straks in het groen? Kopecky sprokkelt punten in lastige rit

De gele trui leek foetsie. De vroege vlucht met de ritwinnaar Yara Kastelijn kreeg meer dan elf minuten voorsprong, maar finaal behield Lotte Kopecky toch de leidersplaats in de Tour de France Femmes. “Als ik de trui kwijt was, had ik daar niet van wakker gelegen.”

Kopecky trok in de finale ten aanval als springplank voor Demi Vollering. “Ik probeerde voorop te geraken, zodat zij de sprong kon maken. Maar ze geraakte niet weg.”

De actie van Kopecky deed denken aan die van Wout van Aert in de Tour van 2022, toen hij als geletruidrager ook zijn ploeg wilde helpen door voor het peloton uit te rijden. “Een mooi compliment, maar ik ben Van Aert niet. Ik wil mij niet aan hem spiegelen.”

Van Aert won in de Tour 2022 de groene trui. Ook Kopecky (128 punten) staat er goed voor. Ze heeft een bonus van 28 punten op ploegmaat Lorena Wiebes. Voor de Tour zei Kopecky dat groen geen doel was. “Dan moet ik meedoen in elke tussensprint en eindsprint, met Wiebes is dat gewoon onmogelijk. Het kan enkel een doel worden als de omstandigheden meezitten.”

Dat is het geval, Kopecky sprokkelde gisteren drie punten. “Ik blijf het dag per dag bekijken. We hebben in de ploeg nog niet over groen gepraat. We moeten nog zien hoe we daar uit geraken zonder wrijving te krijgen.”

Ploegmanager Danny Stam: “De groene trui is geen doel voor ons, wel een leuke extra. Kunnen we het groen gemakkelijk onder controle houden, dan zullen we dat niet laten liggen. Als we er een renster voor moeten opofferen, dan gaan we dat niet doen. Het mag ons niet richting de gevarenzone leiden voor onze gele ambitie met Vollering.”

De concurrentie

De concurrentie lijkt enkel uit eigen ploeg (SD Worx) te komen. Marianne Vos, de groene laureate van 2022, mengt zich niet in de strijd. “Dat had ik al voor de Tour beslist”, zegt Vos, die vierde staat met 64 punten.

De nummer drie is Ashleigh Moolman (92 punten). “Ik wil er weinig energie aan verspillen, mijn ambitie is het podium in het eindklassement. Ik denk ook dat er weinig aan Kopecky te doen is in de strijd om groen. In tegenstelling tot Wiebes kan zij in de zware ritten punten sprokkelen.”

Dat beseft ook Stam. “In de laatste ritten zijn er nog veel punten te verdienen. Dat wordt lastig voor Wiebes.”

Vandaag en morgen krijgt de winnares telkens vijftig punten. De rit van vandaag is op de limiet voor Wiebes, morgen wordt wel een massasprint en kan Wiebes een goede zaak doen.

Kopecky kan dan weer punten sprokkelen in de slottijdrit. “Mijn tijdrit is vrij goed. Ik werd vorig jaar negende op het WK zonder echte voorbereiding. De afstand van 22,6 kilometer ligt mij.”