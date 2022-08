Nog eens de Europese miljoenen mislopen, dat kan Anderlecht moeilijk verteren

De kostuums worden uit de kast gehaald. De sponsors reizen in groten getale mee. Het socialemediateam is nog drukker in de weer. Enkel het traditionele persdiner ontbreekt nog.

Veel meer dan in Tallinn is in Bern voelbaar hoe Anderlecht ernaar snakt om opnieuw Europese avonden te beleven. De trip naar de Zwitsers stad moet daar het beginpunt van worden, niet de eindmeet, zoals Arnhem dat vorig jaar was.

De tegenstand van vanavond oogt sterker dan Vitesse, maar Anderlecht heeft geen keuze: het moet naar de poules van de Conference League. Om eindelijk de armtierige, maar nog steeds meest recente Europese groepsfase in 2018-2019 te klasseren. Anderlecht pakte toen slechts drie punten tegen Fenerbahçe, Dinamo Zagreb en Spartak Trnava. Zakaria Bakkali scoorde de enige twee goals van de campagne.

Het elftal dat toen de paars-witte kleuren verdedigde, doet de fans vandaag pijn aan de ogen. Dat was niet Anderlecht. De voorbije seizoenen was er het Grote Niets.

Van BATE tot Vitesse

En zo is paars-wit vanavond (en volgende week) verplicht te breken met een grillige traditie. De voorbije vijftien jaar schoot Anderlecht meer dan eens tekort toen het money time was in de Europese kwalificaties.

Er was Vitesse Arnhem, een jaar geleden, toen Lior Refaelov de lat viseerde en er een wanprestatie in Nederland werd geleverd. Het drama van BATE Borisov zit veertien jaar na datum nog bij velen in het geheugen. Om nog te zwijgen over het penaltytrauma tegen Partizan Belgrado. Toenmalig coach Ariël Jacobs heeft het vandaag nog steeds over de duiven die Biglia, Suárez en Boussoufa ‘vermoordden’ toen ze hun strafschop richting de nok van het toenmalige Constant Vanden Stockstadion keilden.

En dan waren er ook de uitschakelingen tegen Fenerbahçe (2007), Olympique Lyon (2009) en FK Rostov (2016). Een uitzonderlijke keer werd paars-wit overklast, al te vaak tekende het zelf niet present. Meermaals kreeg Anderlecht nog een vangnet toegeworpen, maar het staat buiten kijf dat het de voorbije vijftien jaar tientallen miljoenen euro’s misliep in de Europese voorrondes.

Druk afhouden

De spelers oogden gisteren nog relaxed. Wat dollen op de vlucht, een guitige grijns naar de fotografen. “Ik voel een sterke groepscohesie”, gaf Adrien Trebel aan. Coach Felice Mazzu op zijn beurt hield de druk op de persbabbel nog wijselijk af. “De spelers oefenen dit beroep uit om op het allerhoogste niveau te spelen. We staan voor een grote uitdaging, zeker omdat Anderlecht al lang geen poules meer heeft gespeeld, maar de druk wordt enkel rondom ons gecreëerd.”

Trebel speelde vorig seizoen met Lausanne vier keer tegen Young Boys. “Zij zouden in België meestrijden voor de top vier. Ik heb trouwens nog wel wat doelen bij RSCA. Ik ben destijds niet naar hier gekomen om maar één keer kampioen te spelen. En nu gaan we vol voor die poules.”

Mazzu’s voorganger werd verweten het te laten afweten op de grote momenten. Zijn eerste cruciale afspraak volgt nu. Die kostuums horen immers niet wéér een jaar in de kast te blijven. En het socialemediateam wil in september toch niet naar de posts van andere Belgische clubs kijken?

Young Boys - Anderlecht om 19 uur