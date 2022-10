Nog 3.042 dagen in een Russische cel, dat is het doemscenario voor Griner

Al 244 dagen gepasseerd, nog 3.042 te gaan. Want als Brittney Griner haar straf moet uitzitten, is dat het aantal dagen dat ze nog vastzit. Griner werd op 4 augustus veroordeeld tot negen jaar cel wegens het bezit van cannabisolie. Dat is toegelaten in de States, maar verboden in Rusland. En Griner, toen sterspeelster bij Jekaterinenburg, werd op 17 februari op de luchthaven van Moskou betrapt met het spul in haar handbagage. De straf voor het bezit van 0,702 gram leek buitenproportioneel en dus ging Griner in beroep. Haar zaak komt dinsdag voor.

In juli probeerden de Verenigde Staten al tot een diplomatische oplossing te komen. Ze stelden een gevangenenruil voor: Griner en oud-marinier Paul Whelan, die in Rusland is veroordeeld voor spionage, voor de Russische wapenhandelaar Viktor Bout, die in de VS vastzit. Vorige week gaf president Joe Biden nog te kennen dat hij alleen met Vladimir Poetin wil praten als het over de vrijlating van Griner gaat. Maar zondag zei Joeri Oesjakov, een medewerker van Poetin, dat haar dossier geen prioriteit is. “Ik denk dat Biden daar nu vooral de klemtoon op legt met het oog op de tussentijdse verkiezingen.”

Werkkamp

Begrijpelijk dat de 2,06 grote speelster, die tal van titels won met Team USA en Jekaterinenburg, er niet gerust in is. In een brief aan het Witte Huis drukte ze al haar angst uit dat ze voor altijd in Rusland zou vastzitten. Een vrees die haar advocaat Aleksandr Bojkov vorige week herhaalde in een gesprek met The New York Times. “Ze is er niet zo goed aan toe. Ze is er totaal niet zeker van dat de VS haar thuis zullen krijgen. Ze is heel erg bezorgd over welke prijs er op haar vrijlating staat en ze is bang dat ze haar hele celstraf hier in Rusland zal moeten uitzitten.”

Volgens Bojkov maakt Griner zich ook zorgen over het type gevangenis waar ze zal belanden. Haar vrouw zei bij CBS Mornings dat ze vreesde in een werkkamp gestoken te worden. “Brittney is bang dat ze haar ginder gaan vergeten. Ze zei me dat het voelt alsof haar leven er niets waard is. Het was het meest onthustende telefoontje ooit. Ik heb er twee, drie dagen van gehuild.”

Volgens Bojkov deelt Griner een cel met twee vrouwen die eveneens wegens drugsmisdrijven zijn opgesloten. Eén uur per dag mag ze naar buiten voor de wandeling. Contact met familieleden had ze nog steeds niet. En dus vond ze de verjaardagswensen die ze dinsdag kreeg hartverwarmend. Zo herinnerde NBA-ster Stephen Curry het publiek eraan dat Griner 32 werd en dat haar zaak in de aandacht moet blijven. “Alle steun en liefde doen me zeker goed”, luidde de boodschap die haar advocaat overbracht.