Nina Derwael na Olympisch goud: ‘Het afgelopen jaar was enorm zwaar’

“Het was echt voor iedereen een stressvolle finale, heel lastig”, vertelt Derwael na haar gouden medaille aan de camera’s van VTM en VRT. “Ik ben blij met de oefening die ik heb kunnen tonen.” Dat haar grote concurrente, Sunisa Lee, geen goede score neerzette, wist ze niet. “Want ik had niet gekeken. Ik had wel het gevoel dat haar oefening lang duurde, toch langer dan normaal. Maar daar dacht ik niet aan toen ik zelf bezig was.”

Terwijl de andere kandidaten het moeilijk hadden om de stress de baas te kunnen, leek Derwael daar wonderwel in te slagen. “Het is me inderdaad goed gelukt om het hoofd koel te houden. Je zag de spanning bij iedereen, dus was het zaak om mentaal klaar te zijn. Daar hebben we goed voor gezorgd.”

Bewogen jaar

Derwael werd de afgelopen jaren al twee keer Europees en twee keer wereldkampioen. Steekt deze olympische titel daar nog bovenuit? “Voor mij wel een beetje. Dit is iets enorm speciaals, een olympische titel draag je voor altijd mee.”

Voor de turnster was het jaar in aanloop naar de Spelen zeer bewogen. Ze sukkelde met blessures en haar coaches kwamen onder vuur te liggen na een onderzoek naar mentaal misbruik in de turnwereld. “Het afgelopen jaar was enorm zwaar”, zegt ze er zelf over. “Er is veel gebeurd, maar we hebben getoond dat het ons nog sterker en nog hechter heeft gemaakt.”