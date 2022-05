Nikola Jokic volgt zichzelf op als MVP in NBA

Net zoals vorig jaar kreeg Jokic de voorkeur op de Kameroener Joel Embiid (Philadelphia). De Griek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), winnaar in 2019 en 2020, eindigde als derde.

De 27-jarige Jokic was in de reguliere competitie goed voor gemiddeld 27,1 punten, 13,8 rebounds en 7,9 assists per wedstrijd. Daarmee verbeterde hij zijn statistieken nog in vergelijking met vorig seizoen. Denver eindigde als zesde in de Eastern Conference en ging er daarna, verzwakt door blessures van meerdere spelers, in de eerste ronde van de play-offs uit tegen Golden State (4-1).

Jokic is de dertiende speler in de NBA-geschiedenis die zichzelf opvolgt als MVP. Hij vervoegt een select gezelschap met grote namen als Bill Russell, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan, Tim Duncan, Steve Nash, LeBron James, Stephen Curry en Giannis Antetokounmpo.

“In het gezelschap mogen verkeren van Bill (Russell) en al die andere mannen die geschiedenis hebben geschreven in deze competitie en deze sport... Dat zegt veel. Het betekent heel veel voor mij”, reageerde Jokic.

De imposante center (2m11 en 128 kg) werd in 2014 gedraft door Denver. Intussen is hij er uitgegroeid tot een superster en volgens Amerikaanse media onderhandelt Jokic momenteel over een nieuw contract voor vijf jaar dat hem ruim 240 miljoen dollar zou opleveren. Dat zou een nieuw record zijn in de NBA.