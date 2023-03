Nikola Jokic (Denver) komt met nieuwe ‘triple-double’ in select NBA-rijtje

Het duel tussen Denver en Philadelphia stond in het teken van de MVP-strijd tussen Nikola Jokic en Joel Embiid, maar de Kameroener speelde niet wegens een kuitblessure. Met ook James Harden in de lappenmand was Tyrese Maxey (29 punten) de topschutter bij de Sixers. Invaller Paul Reed kwam in zeventien speelminuten tot liefst zestien punten en negen rebounds.

Dankzij de nieuwe topprestatie van Jokic wonnen de Nuggets alsnog. Ze bouwen hun voorsprong aan de kop van de Western Conference uit. Philadelphia is derde in het oosten.

Minnesota heeft de topvorm net op tijd te pakken. De Timberwolves wonnen met 115-119 van Sacramento na een collectief sterke prestatie. Zeven spelers scoorden veertien punten of meer. Minnesota komt zo erg dicht bij Golden State, de zesde in het westen. Die zesde stek is de laatste rechtstreekse plaats in de play-offs.

Het seizoen van Dallas, elfde in het westen, hangt aan een zijden draadje. De Mavericks konden maandag toch op sterspeler Luka Doncic rekenen. De Sloveen maakte zondag in de nederlaag tegen Charlotte zijn zestiende technische fout. Dat zou leiden tot een wedstrijd schorsing, maar de NBA trok de fout in. Doncic kon zo gewoon spelen bij Indiana en hielp zijn team met 25 punten aan een 104-127-overwinning.

De Mavericks staan nu nipt achter de LA Lakers en Oklahoma City, die de laatste kwalificatieplaatsen voor de play-offs, de play-ins, bezetten.