Nieuwjaarsduik in Garmisch-Partenkirchen

Het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen op nieuwjaarsdag lokt heel wat kijklustigen. De Japanner Ryoyu Kobayashi behaalt er zijn tweede opeenvolgende zege in het Vierschansentoernooi, na Oberstdorf vorige woensdag. Zijn verste sprong is goed voor 143 meter. De Duitser Markus Eisenbichler wordt tweede met 141 meter.

Kobayashi is een van de drie skispringers die ooit een grandslam lukte in het Vierschansentoernooi. In 2018-2019 won hij de vier manches. Uiteraard is hij de topfavoriet voor de eindzege in deze zeventigste editie. In de stand vergroot de Japanner zijn voorsprong tot 13,2 punten op de Noor Marius Lindvik.

Het Vierschansentoernooi verhuist nu naar Oostenrijk, waar de skispringers morgen in Innsbruck in actie komen. Drie dagen later staat de finale in Bischofshofen op het programma.

Er waren geen toeschouwers toegelaten, maar mensen probeerden toch een glimp op te vangen van het schansspringen. Beeld AP

Ryoyu Kobayashi. Beeld EPA