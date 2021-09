Nieuwe onthullingen in ‘Operatie Zero’: Van Holsbeeck vroeg scheidsrechter Delferière om ‘Anderlecht te beschermen’

Drie jaar geleden legde Operatie Propere Handen een flinke bom onder het Belgische voetbal. In een onderzoek naar financiële fraude en matchfixing kwamen spelersmakelaars, scheidsrechters, trainers, clubleiders en journalisten in opspraak. Spilfiguur Dejan Veljkovic sloot nadien een deal met het gerecht en werd spijtoptant in ruil voor strafvermindering.

Veljkovic legde volledige bekentenissen af. Zo had hij een goede band met scheidsrechter Sébastien Delferière. En daar wilde Herman Van Holsbeeck voordeel uit halen. De voormalige Anderlecht-manager nodigde Veljkovic in 2017, op drie speeldagen van het einde, uit in aanloop naar de topper tegen Club Brugge. Van Holsbeeck vertelde dat het belangrijk is voor Anderlecht om kampioen te spelen, RSCA mocht niet verliezen.

Van Holsbeeck vroeg Veljkovic of hij zijn goede kennis Delferière, die als scheidsrechter voor Club-Anderlecht werd aangeduid, wilde aanspreken om zich niet te laten intimideren door de druk van het Brugse publiek in Jan Breydel. Delferière moest geen speciale dingen doen, maar moest wel “Anderlecht beschermen”. Volgens Veljkovic verzekerde Delferière hem dat Anderlecht niet zou verliezen.

Voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck. Beeld Photo News

Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 1-1-gelijkspel, waarna Anderlecht de landstitel veroverde. Zo kon paars-wit ook sterkhouder Sofiane Hanni een verbeterd contract aanbieden. Daar werd ook makelaar Veljkovic beter van, hij streek zo'n 400.000 euro op. Later gaf hij Van Holsbeeck en zijn vrouw een dure Rolex-horloge cadeau. Delferière kreeg dan weer gratis tickets voor drie Champions-Leaguewedstrijden van Anderlecht, met gratis parking en toegang op de receptie.

Uit de reportage van Thierry Luthers voor RTBF blijkt dat diezelfde Delferière zich nadien opstelde als makelaar van trainer Felice Mazzu. Die laatste was op dat moment vier jaar coach van Charleroi, maar wilde graag een niveau hoger acteren. Delferière, die wilde bijverdienen, vroeg Veljkovic om een ontmoeting met Mazzu te organiseren. En zo geschiedde.

Mazzu bereikte in diezelfde periode een akkoord met Club Brugge op Michel Preud’homme op te volgen, maar daar was Charleroi-baas Mehdi Bayat niet over te spreken. De deal werd afgeblazen. Delferière floot enkele weken later Charleroi-Gent, de Buffalo’s waren razend nadat er twee penalty’s niet werden gefloten.