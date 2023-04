Nieuwe generatie van Rode Duivels strijdt tegen degradatie in Europa

In plaats van te spelen voor titels strijdt de nieuwe generatie van de Rode Duivels tegen de degradatie in een Europese topcompetitie. Kunnen ze zich nog redden? En zo niet, waar ligt hun toekomst?

Southampton: 20ste op 20 in Premier League

Aan volgers geen gebrek. Toch heeft ook een speciaal talent als Roméo Lavia (19) af en toe een zetje nodig.

Rubén Sellés, de derde coach die dit seizoen bij Southampton op de bank zit, was bij zijn entree niet lief voor de jonge Duivel. “Lavia heeft alle kwaliteiten om een geweldige speler te worden. Maar hij maakte nog geen indruk op me. Ik vind dat hij nog dominanter moet worden in matchen.”

Southampton staat momenteel laatste in de Premier League en veel beterschap is er niet in de resultaten. In het duister blinkt briljant Lavia. Sinds de wake-upcall van Sellés is er geen speler die zoveel ballen verovert in de Premier League als hij.

Bij degradatie wordt Lavia sowieso weggeplukt door een grotere club. Het is voorbestemd. In de verkoopovereenkomst liet Manchester City vorige zomer een terugkoopclausule van 45 miljoen euro voorzien – die is wel pas geldig in 2024. City heeft de eerste optie. Chelsea en Arsenal toonden ook al interesse.

Leicester City: 19de in Premier League

Op 1 juli staat Youri Tielemans (25) niet meer op de loonlijst van Leicester City, zijn contract loopt af. En wegens die terugval in zijn herstel na een enkelblessure zal hij evenmin nog vaak spelen voor de club die hij in 2021 naar een historische FA Cup-triomf trapte. Een afscheid langs een achterpoortje dreigt.

Brendan Rodgers betaalde afgelopen weekend het gelag, nadat Leicester drie punten had verspeeld tegen Crystal Palace. De chemie tussen de wispelturige trainer en zijn groep was al een tijdje weg.

Voor de drie andere Belgen in dienst van Leicester, Wout Faes (25), Timothy Castagne (27) en Dennis Praet (28), is het afwachten wat de toekomst brengt.

Rodgers was fan van Faes. Zie de 20 miljoen euro die Leicester vorige zomer aan Rennes betaalde. Hij ligt nog vier jaar vast. Praet gaat straks zijn laatste contractjaar in en heeft in Italië zijn bewonderaars. Castagne heeft nog een overeenkomst tot 2025.

Leicester heeft in een groot aantal contracten een clausule voorzien dat spelers moeten inleveren bij degradatie.

Youri Tielemans (links, Leicester City) duelleert met Orel Mangala (Nottingham Forest). Beeld NurPhoto via Getty Images

Nottingham Forest: 16de in Premier League

Orel Mangala (25) is een van de dertig nieuwkomers dit seizoen bij Nottingham Forest. Toch staat die koopwoede niet in verhouding tot de resultaten. Meer nieuwe spelers dan punten.

Het blijft knokken voor Mangala, voor een basisplaats en tegen de degradatie. “De rangschikking is geen obsessie”, zegt hij. “Maar omdat alles nog dicht bij elkaar ligt, is elke match een motivatie. Omdat je weg kunt sluipen van andere ploegen.”

Na Nieuwjaar startte Mangala in 60 procent van de matchen. Een onbetwist titularis is hij niet, dit seizoen maakte hij slechts één keer de negentig minuten vol.

Bij degradatie is het afwachten of hij voldoende indruk heeft gemaakt op anderen om bij een Premier League-club aan de slag te kunnen.

Everton: 15de in Premier League

Amadou Onana (21) is een winnaar en hoopt zijn club alsnog te redden. “Ik ben verslaafd aan winnen”, vertelde hij vorige maand. “Verliezen is geen gevoel waaraan ik gewend wil raken. Ik doe mijn uiterste best om het tij te keren.”

Everton ontsloeg eind januari Frank Lampard, de man die Onana voor 40 miljoen euro naar Everton had gehaald. Onder opvolger Sean Dyche is hij evenwel een vaste waarde gebleven. Met Dyche haalden The Toffees 12 op 27.

Ondanks de moeilijke situatie van zijn club kende Onana amper aanpassingsproblemen in de Premier League. Hij is als voetballer gegroeid en maakt een volwassen indruk. Dat is de scouts van de grote clubs (Arsenal, Chelsea) niet ontgaan. Onana ziet zichzelf binnen enkele jaren bij de grootste clubs ter wereld.

Onana speelde een seizoen voor Hamburg en een voor Lille. Zet hij na een jaar bij Everton alweer een stap hogerop?

Crystal Palace: 12de in Premier League

Crystal Palace-speler Albert Sambi Lokonga tackelt naar de bal van Alexis Mac Allister (Brighton). Beeld Action Images via Reuters

“Een glimlach is een goed antwoord op een duistere wereld.” Die cryptische boodschap postte Albert Sambi Lokonga (23) op zijn Instagram-pagina na zijn eerste ontmoeting met de nieuwe Crystal Palace-coach, Roy Hodgson.

Palace ontsloeg vlak voor de internationale break Patrick Vieira. Een jonge trainer werd ingeruild voor een ‘dinosaurus’, de 75-jarige Hodgson. Die begon zo aan zijn tweede periode bij de club, na zijn vertrek anderhalf jaar geleden.

Lokonga kwam in januari op huurbasis naar Crystal Palace, nadat zijn rol bij Arsenal was uitgespeeld. Hij leefde op onder Vieira en startte vijf matchen op rij. “Dank u om mij weer een glimlach te bezorgen”, postte hij na het vertrek van Vieira. Palace won zijn eerste match onder Hodgson tegen Leicester, Lokonga kwam niet van de bank.

Lokonga speelt de komende maanden voor zijn toekomst. Bij Arsenal mag hij straks beschikken.

Hertha BSC: 16de op 18 in Bundesliga

Zijn team kijkt in de rangschikking van de Bundesliga nog altijd naar beneden, Dodi Lukebakio (25) kijkt omhoog. Zijn toekomst ligt niet meer in Berlijn. Afgelopen winter kon de topschutter van Hertha (tien goals) al een stap hogerop zetten. PSV en Sevilla klopten aan. Lyon wilde een huursom van 2 miljoen euro betalen, plus een aankoopoptie van circa 13 miljoen.

Hertha zei echter neen. Een club in degradatienood wilde zijn toekomst niet hypothekeren door zijn meest trefzekere speler te laten gaan. De clubleiding nam een beredeneerde gok, in de hoop dat hij in de zomer van 2023 nog meer zal opleveren.

“Het doel is om het behoud te verzekeren, nadien zien we wel”, zei hij na de interland tegen Zweden. Hogerop is het doel.