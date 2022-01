Nieuwe covidregels na soap met KV Mechelen

De basisregel blijft dat er minstens zeven positieve spelers moeten zijn. Die moeten niet langer 30 procent van de wedstrijden van dit seizoen gespeeld hebben, maar wel vanaf de aansluiting bij hun club. Voorts maakt het niet meer uit of de betrokken spelers ingeschreven zijn op de A- of B-lijst.

Iedere club moet nu drie doelmannen aanduiden. Uitstel kan indien twee van de drie positief testen. Opgelet: onder hen moet ofwel de keeper met de meeste speelminuten voor zijn club zitten, of de keeper die de laatste officiële competitiewedstrijd heeft gespeeld.

De Pro League besliste ook dat er geen uitstel mogelijk is voor de wedstrijden in de beker van België én vanaf de 33ste speeldag in de competitie in 1A. In 1B is geen uitstel meer mogelijk vanaf de 27ste speeldag. Wedstrijden van de play-offs kunnen evenmin worden uitgesteld.

Het competitieduel van vanavond tussen Genk en KV Mechelen gaat alvast niet door. KV Mechelen kampt met een rist coronabesmettingen. Een nieuwe datum is er nog niet.