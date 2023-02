Nieuwe bondscoach Domenico Tedesco: ‘De Gouden Generatie verleden tijd? Néén, het is niet voorbij’

Vrijdagavond op Mechelen, straks in Antwerp en zondag op de Brugse derby. Het is maar een greep uit het programma van Domenico Tedesco (37). Na de vele vergaderingen en de wedstrijden op tv - ‘Ik schat zo’n stuk of twintig’ -, is zijn speurtocht naar Rode Duivels nu echt begonnen. Bezoekjes aan Madrid, Manchester en Milaan zullen snel volgen.

Coach, uw voorganger, Roberto Martínez, had een lijst van ongeveer 50 potentiële internationals. Weet u wie daar allemaal op stond?

“Ja. Maar wij zijn zelfs nog een stap terug gegaan en tot een lijst van ongeveer 130 jongens gekomen. Kijk, onze insteek was om niet te beginnen met de 20, 25 of 30 gekende spelers. Onze scouting analyseert iedereen die voor de Belgische nationale ploeg kan uitkomen. Dat moeten er een stuk of 500 zijn. Ik kan die natuurlijk niet allemaal volgen, maar de vijver waaruit we kunnen vissen is in elk geval groot.”

En Arthur Vermeeren zwemt erin.

“Ik heb hem al bezig gezien op tv en straks in het echt. Arthur is van 2005, wat maakt dat hij nog heel jong is, maar ook bijzonder interessant. En jullie hebben nog veel jonge talenten. Ik zag dat Julien Duranville naar Dortmund is, en Arne Engels naar Augsburg.”

Hebt u al met sommige spelers kunnen praten?

“Ik heb me vorige week voorgesteld aan ‘de captains’. Frank (Vercauteren, red.) en Jelle (Schelstraete, red.) hadden me verteld over die samenstelling. Ik heb de zeven kapiteins daarom een kort berichtje gestuurd, en laten weten dat ik ernaar uitkeek om hen te ontmoeten. De komende weken ga ik met elk van hen afspreken.”

Heeft Eden Hazard ook een sms’je gekregen?

“Neen. Eden Hazard is een international op rust. Dat moet ik aanvaarden. Daarom heb ik ook geen contact met hem gehad.”

Met wie dan wel?

(vlot) “Thibaut, Romelu, Kevin, Axel, Dries, Jan en Toby.”

Weten zij ook al waar u naartoe wil? Hoe uw aanpak er zal uitzien?

“Neen, nog niet. Sommige spelen om de drie dagen een wedstrijd en zijn bezig met de tactische richtlijnen bij hun club. Ik wil hen daarin niet storen. Dat is een vorm van respect naar hen toe, maar ook naar hun club en hun trainer. We zullen het wel in grote lijnen over mijn aanpak hebben tijdens die interlandweek in maart. Misschien dat we het de komende weken tijdens de gesprekken al een beetje over tactiek zullen hebben, maar het zal toch vooral een algemene babbel zijn.”

Hoe moeilijk is het om te beginnen zonder dat u de spelers bij u heeft?

(knikt) “Plannen wordt zeer belangrijk, want de wedstrijd tegen Zweden zal er snel zijn. We willen de belangrijkste principes introduceren. En je moet het zodanig organiseren dat je maar één sessie - een video- en trainingssessie - nodig hebt om een bepaald onderwerp duidelijk te maken. Maar inderdaad, we hebben nog veel werk te doen.”

Acht u het mogelijk om in amper twee dagen tijd het systeem te veranderen?

“Jullie zijn tegen Canada begonnen in de gekende 3-4-3 en vervolgens overgeschakeld naar een 4-2-3-1. Dus ik denk dat de spelers in staat zijn om verschillende systemen te spelen, ja. Zeker de verdedigers. Met drie of vier achterin is niet hét thema. Het allerbelangrijkste is hoe je een wedstrijd aanpakt. Hoe willen we druk zetten? Hoe we willen opbouwen en de bal bijhouden? Hoe kunnen we de tegenstander diep doen inzakken? Hoe willen we aanvallen? En hoe haal je de counters eruit? Dat hangt niet af van het systeem.”

Maar als u geen echte linksback hebt...

“Castagne is rechtsvoetig, dat klopt. Het is dan ook aan ons om een linksachter te zoeken. Sowieso zal de beste spelen. En als dat een rechtsvoetige blijkt te zijn, dan is het zo. Maar we zullen toch uitkijken naar een linksvoetige, want dan heb je wat voordelen.”

Maxim De Cuyper is links.

(lachje) “Maxim doet het goed bij Westerlo - op uitleenbasis door Club. Hij is nog jong. Daarom is het belangrijk wat Jacky (Mathijssen, red.) denkt. Hij is de coach van de U21 en kent die jongens beter dan ik. Donderdag hebben we al twee uur samengezeten om over iedereen te praten. Kijk, dit soort keuzes zijn vaak ook een kwestie van timing. Is de speler klaar om al voor de Rode Duivels te spelen? Die vraag moeten we samen beantwoorden. Want als je vervolgens weer een stap terug moet zetten, is dat psychologisch niet eenvoudig. Maar De Cuyper doet het heel goed, ja. (fijntjes) Hij trapt bovendien de vrijschoppen en hoekschoppen.”

'Als Kevin De Bruyne niet meer mag meedoen bij Manchester City? Zou jij hem dan niet meer oproepen?' Beeld Photo News

Hebt u ooit al een team gebouwd rond één speler?

“Daar moet ik eens over nadenken... (even stil) Ik denk het niet, neen. Maar ik denk ook dat we dat nu evenmin moeten doen.”

Neen? We hebben de beste middenvelder ter wereld.

“Oké, maar Argentinië werd niet alleen dankzij Messi wereldkampioen, hé. Mac Allister, Lautaro Martínez, Julián Álvarez - die constant druk zette... Zij deden het allemaal fantastisch. Een ploeg rond één iemand bouwen, zou betekenen dat de rest niet zo goed is. Wel, dát gevoel heb ik niet. (grijnst) Ook al is Kevin De Bruyne natuurlijk ‘a top player’.”

Sommige Rode Duivels hebben al hun trainersdiploma en denken reeds als een coach. Gaat u ze betrekken bij uw ideeën? Staat u daarvoor open?

“Ik sta daar zeker voor open. Natuurlijk ga ik mijn filosofie niet compleet veranderen. Ik wil dominant voetbal brengen. Balbezit hebben. Op de helft van de tegenstander spelen, en zo snel mogelijk de bal recupereren als we hem kwijt zijn. Maar als je aan 200 coaches zou vragen hoe ze willen voetballen, zullen er 150 hetzelfde antwoorden. Uiteraard zal ik naar de spelers luisteren - ik wil dat zij zich comfortabel voelen op het veld. Maar uiteindelijk ga ík wel de beslissingen nemen.”

Is talent hebben het allerbelangrijkste voor u? Of primeert ritme?

“Dat is een belangrijk thema... (blaast) Ik kan je daar geen algemeen antwoord op geven, omdat het afhangt van waarom iemand niet mag meedoen, welke concurrentie hij heeft en bij welke club, in welke competitie of op welke positie hij speelt. Ritme is natuurlijk belangrijk, maar níét het allerbelangrijkste.”

Kortom, je hoeft bij je club niet te spelen om opgeroepen te worden voor de Rode Duivels?

“Ik denk het niet. Want wat als Kevin De Bruyne niet meer mag meedoen bij Manchester City? Zou jij hem dan niet meer oproepen?”

Natuurlijk wel. Maar wat doet u met een talent als Charles De Ketelaere, die voorlopig zijn draai niet vindt bij AC Milan? Laten voelen dat u in hem gelooft, of zeggen: ‘Sorry, maar je speelt te weinig’?

“Ik snap wat je bedoelt. Daarom dat we elk geval individueel moeten bekijken. Absoluut.”

Hoe gaat u om met het feit dat het volk het vertrouwen wat verloren is in de Rode Duivels? De meesten hebben al afscheid genomen van onze ‘Gouden Generatie’.

“Aaah, ‘de Gouden Generatie’, díe term ken ik. (glimlachje) In een Duitse podcast viel die term altijd toen het over België ging. Maar hier loopt zoveel talent rond - de mix is écht goed. Dus om nu te stellen dat ‘de Gouden Generatie’ voorbij is: néén. It’s not over. Giorgio Chiellini was 36 toen hij het EK won met Italië. En Messi is op zijn 35ste wereldkampioen geworden. Leeftijd maakt dus niet uit. Alles hangt af van hoe hongerig iemand is. En ik ga er niet vanuit dat een speler van 20 automatisch meer honger heeft dan een iemand van 35. Het zou ook té gemakkelijk zijn om nu te zeggen dat ‘de gouden generatie’ verleden tijd is en komaf te maken te maken met vroeger. Zo zwart-wit in het niet.”

Denkt u dat sommige van onze recordinternationals bereid zullen zijn om eventueel op de bank te zitten?

“Dat is een belangrijke vraag. In elke ploeg die succes wil hebben, is het van belang dat bepaalde leiders aanvaarden dat ze niet mogen meedoen. Want het is aan hen om de jongere spelers te helpen, en er te zijn voor de ploeg en de coach. Per Mertesacker zat tijdens het WK in 2014 op de bank bij Duitsland, maar hij pushte de rest wel. En voor Oliver Kahn was het ook niet simpel, toen hij zijn plaats verloor aan Jens Lehmann, maar hij moedigde hem toch aan. Dát is ook persoonlijkheid tonen.”

Is discipline belangrijk voor u?

“Yes. Op en naast het veld. Kijk, ik wil dat iedereen zich goed voelt en net daarom heb je bepaalde regels nodig.”

Zoals?

“Ik zal een voorbeeld geven. Toen ik bij een nieuwe club kwam, was iedereen netjes op tijd voor het eten. Maar na tien minuten waren ze ook allemaal alweer weg. ‘Wat is dat hier?’, vroeg ik me af. In het zuiden van Italië beginnen de mensen om twaalf uur te lunchen en eindigen ze pas om vier uur. Waarna ze om zeven uur weer aan tafel gaan. (lacht) Niet dat ik wil dat iedereen hier twee uur aan tafel blijft zitten, maar ik vind het belangrijk dat we op zulke momenten genieten. Dat er tafels zijn van zeven, acht personen. Wel, op het einde vonden ze bij het elke club waar ik al werkte leuk om nog samen een koffie of wat thee te drinken. Of met zijn allen naar een wedstrijd te kijken. Het mag alleen niet kunstmatig zijn.”

Hanteert u een boetesysteem?

“Bij Schalke moest er soms iemand een uur in de fanshop werken omdat hij eens te laat was, ja. Zo doe je ook iets terug voor de supporters. Maar een nationale ploeg is natuurlijk iets anders dan een club. Daar moet ik dus nog eens over nadenken.”

