Nieuw vliegtuig voor Rode Duivels vliegt niet richting Qatar

De Rode Duivels hadden sinds 2016 bij Brussels Airlines al een gepersonaliseerd vliegtuig in de nationale kleuren, maar die Airbus is na 8000 vluchten aan pensioen toe. Tijd voor een nieuwe ‘Trident’ dus. De inhuldiging in de luchthaven van Zaventem werd er een met toeters en bellen. Eden Hazard en Tessa Wullaert kregen als kapitein van de Rode Duivels en Red Flames de eer het doek te laten vallen.

De timing vlak voor de afreis van de mannenploeg naar het WK in Qatar was niet toevallig. Zo werd de aandacht verzekerd en konden de internationals aan de Airbus poseren. Vreemd genoeg moesten de Rode Duivels daarna wel de bus op om met een ander vliegtuig om naar Koeweit af te reizen. De Airbus A320 leent zich niet voor lange intercontinentale vluchten zonder tussenlanding.

Binnen de vloot van Brussels Airlines is de nieuwe voetbalgetinte Airbus A320 een paradepaardje. En symbolisch voor de opwaardering van het vrouwenvoetbal: het geschilderde vlammenlogo van de Red Flames krijgt op de romp nu evenveel ruimte als de drietand. “Die erkenning is belangrijk voor het respect en aandacht”, zei Tessa Wullaert.

De schilderingen op het vliegtuig zijn kunstzinnig: het ontwerp komt van het brandingbureau Today en Airbrush-kunstenaar André Eisele ging ermee aan de slag. De voetbalbond is in de wolken met het resultaat: “Dit vliegtuig hoort in een collectie Belgische iconen zoals het vliegtuig met Kuifje en Tomorrowland”, aldus directeur marketing en communicatie Manu Leroy. “We hopen het interieur nog wat te kunnen finetunen zodat het voetbal uitstraalt en mensen kunnen zeggen: ‘Ik zit op de plaats van Eden Hazard of Tessa Wullaert’.”