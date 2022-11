‘Nieuw stadion belangrijker dan Europa League winnen’: waarom Union moderne thuishaven in Vorst wil maar gemeente nog aarzelt

Union treft een prachtaffiche met Union Berlin. De Europese campagne is al onvergetelijk, maar de club luidt alarm voor de toekomst: ‘Een nieuw stadion is van onschatbaar belang.’ Het plan van een nieuwe thuishaven in Vorst sleept aan: wat zijn de struikelblokken?

Sinds zijn comeback in de hoogste klasse proeft Union van succes in België en nu ook in Europa. Dat smeekt naar meer. Maar hoezeer Union nu sportief top is, hinkt de club budgettair en structureel achterop, met het oude geklasseerde stadion als rem op de groei. Het Union-bestuur weet: zonder modern stadion kan Union zijn ambitie om systematisch de top te spelen nooit waarmaken.

CEO Philippe Bormans gebruikt een boutade om zijn punt te maken: “Een nieuw stadion is van onschatbaar belang voor Union. Geen enkele overwinning kan daar tegenop, zelfs niet het winnen van de Europa League.”

Het huidige Union schurkt tegen een financieel plafond aan “Zonder inkomsten van transfers en Europa maken we jaarlijks 6 miljoen euro exploitatieverlies”, zegt Bormans. Vorig seizoen bracht Undav wel 7 miljoen euro op en in de boeken van dit seizoen kan Union 6,8 miljoen euro voor Casper Nielsen inschrijven. De inkomsten van deze Europese campagne overschrijden nu al 10 miljoen euro. Bormans: “Maar daar kunnen we niet elk jaar op rekenen. Als dat geld niet valt, moet iemand die 6 miljoen euro neerleggen. Wij willen dat gat structureel dichten.”

Union heeft in het Marienstadion geen inkomsten van businessseats of loges. “Zelfs Seraing kan meer mensen ontvangen”, zegt Bormans. “Union is nu trending en hot. Bedrijven zijn geneigd om iets te doen voor ons, maar zonder boarding of seats kunnen we niet zoveel bieden. Dat is jammer.”

Sowieso droomt Union van Europese duels in de eigen thuishaven. Omdat het Marienstadion niet voldoet aan de UEFA-normen, wijkt Union nu uit naar OHL.

De plannen voor het nieuwe stadion van 16.000 fans zijn al vergevorderd. Het budget van 80 miljoen zal Union zelf financieren en is rond. Gemeente of gewest moeten dus niet opdraaien. Maar op de hamvraag heeft Union nog geen antwoord: kan de club een stadion bouwen op zijn voorkeurslocatie, de Bemptsite in Vorst?

Uit een studie van het gewestelijke planningsbureau Perspective.brussels kwam die site als beste locatie naar voren. Maar de gemeente Vorst hapt niet zomaar toe.

Het Marienstadion. Beeld © VRT

Het dossier zit geblokkeerd en dat frustreert Union, Dat wil in 2024 al verhuizen. Union heeft nu druk gezet op de gemeente Vorst en wil voor eind dit jaar duidelijkheid over het Bemptsite-project. “Anders moeten we op zoek naar alternatieven.”

De gemeente is niet doof voor de verzuchtingen van Union: “We werken aan een besluit dat we uiterlijk op 31 december aan de club laten weten.” Volgens onze bronnen zal dat nog geen sluitend ‘ja’ of ‘nee’ zijn, wel of Union zijn plan kan voortzetten. Vorst wil nog meer uitleg over drie mogelijke struikelblokken.

Naast de Bemptsite ligt met het Bemptpark een groenzone met een sportcomplex en -velden waar jongeren spelen. Union zegt niet te raken aan dat gebied, maar volgens de gemeente zou bij het stadion wel een sportveld verdwijnen en de toegang tot het sportcomplex wijzigen. De gemeente wil daarover meer uitleg, ook over de financiering. Als tweede wil de gemeente een diepgaandere impactstudie op de mobiliteit voor bewoners van de omliggende wijken en voor Vlaanderen. De site grenst aan Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Bij een stadion zal politiecoördinatie nodig zijn. Tot slot is een bodemonderzoek nodig voor de Bemptsite, die bij regen veel water opvangt.

2024 als verhuisdatum is niet realistisch voor de gemeente Vorst. Grote stedenkundige bouwprojecten duren gezien het vergunningstraject en mogelijk burgerverzet in Brussel meestal vijf à zes jaar.

Union zet nog niet in op alternatieven. Het Koning Boudewijnstadion als B-plan is niet aan de orde. “De site in Vorst is voor ons een no-brainer, alle kaarten liggen mooi”, zegt Bormans. Ook de Union-fans scharen zich achter de Bemptsite. Het iconische Marienstadion verlaten zal hartzeer doen, maar bij een nieuw stadion in Vorst blijft wel de historische link behouden.

Zondag voor het duel tegen Westerlo houdt een fancollectief een optocht pro stadion in Vorst. Het gemeentehuis van Vorst ontving gisteren ook een delegatie Union-fans om te luisteren.