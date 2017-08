Nieuw feestje voor Quick.Step: Trentin ontbindt zijn duivels in Tarragona

Tarragona. Ene Philippe Gilbert heeft goede herinneringen aan de Catalaanse stad. De laatste keer dat de Ronde van Spanje neerstreek in Tarragona, was Gilbert aan het feest en boekte hij dus in 2013 een ritzege in die grote ronde. Vandaag lagen de spurters echter op de loer. Vijf renners probeerden de snelle mannen stokken in de wielen te steken en kregen een vrijgeleide van het peloton. Stéphane Rossetto (Cofidis), Juan Felipe Osorio (Manzana Postobon), Johan Le Bon (Française des Jeux), Diego Rubio (Caja Rural) en Nick Schultz (Caja Rural) gooiden de knuppel in het hoenderhok. Voor Rossetto ging het dan weer te traag waarop de Franse renner op zo'n 70 kilometer van de streep een demarrage plaatste. Enkel Diego Rubio volgde gedwee in zijn wiel.

Tweede zege voor Quick.Step

Het speelde allemaal in de kaart van de snelle mannen. Met andere woorden, wat zich daarna afspeelde was de kroniek van een aangekondigde spurt. Met het verdwijnen van de kilometers steeg ook de nervositeit in het peloton zienderogen. Vraag dat maar aan Wilco Kelderman. In een smal straatje smakte de Nederlandse kopman van Sunweb tegen het asfalt. Zijn ploegmaats deden er alles aan om Kelderman terug in het grote pak af te zetten. Met succes.



Kelderman was echter niet het enige slachtoffer van de dag. Ook Domenico Pozzovivo, Dani Moreno en Jelle Wallays maakten op onaangename wijze kennis met het Spaanse asfalt. Het peloton was dan op 3 kilometer van de streep in volle voorbereiding op de spurt. Vooral Quick.Step liet zich met een beresterke Julian Alaphilippe en Yves Lampaert gelden op de voorposten van het peloton. Matteo Trentin werd zo op het juiste moment afgezet waarop de Italiaan het werk van zijn ploegmakkers knap afwerkte.