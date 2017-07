Nieuw concept: bij voetbalclub Den Bosch betaal je niet voor een verloren thuiswedstrijd

"Met een zestiende, zeventiende en veertiende plek hebben we onze supporters de afgelopen drie seizoenen niet bepaald verwend", zegt communicatiemanager Roel van der Krabben namens Den Bosch. "Daardoor is het aantal seizoenkaarthouders de laatste twee jaar teruggelopen van iets boven de duizend naar 650. Als club waren we van mening dat wij nu aan zet waren. Hoe kunnen we de fans op een ludieke manier weer naar het stadion krijgen?"