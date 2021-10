‘Niet laten afkoelen, nu uitpraten’: Tom Boonen probeert de explosieve situatie bij de Belgen te ontmijnen

Voor alles is een oplossing. Ook voor de explosieve situatie in het Belgische kamp na de anticlimax op het voorbije WK in eigen land, vindt Tom Boonen. ‘Laat ze niet afkoelen, die frustraties en onvervulde verlangens. Praat ze uit. Nu. Meteen.’

Al dat gepalaver, eigenlijk is het zinloos, vindt Boonen. “Kijk, het is zo lang als het breed is. Er is vooraf gekozen voor de tactiek om de koers verschrikkelijk hard maken. Evenepoel deed perfect wat van hem werd gevraagd. Hij schoof een paar keer mee in de vlucht en zette zo druk op de andere teams. Italië soupeerde een paar belangrijke pionnen op, de sprinters vlogen er allemaal af. Maar op het moment suprême, toen Alaphilippe zijn zoveelste bom gooide die beslissend was voor de wereldtitel, bleek onze kopman niet goed genoeg om hem te volgen. Tja, dan is het toch duidelijk?”

Duidelijk dat deze Belgische tactiek heeft gefaald? “Dat ze niet de juiste keuze hebben gemaakt, ja. Was het mooi om te zien? Tuurlijk! Ik heb genoten. Pure propaganda voor de koers. Maar was het ook nuttig en efficiënt om er op vier uur van het einde al in te vliegen alsof het de laatste twintig minuten betrof? Neen, dus. Mocht Wout de benen hebben gehad die hij dacht te hebben, schreeuwden we nu ‘halleluja’. Helaas. Kan gebeuren. Maar dan moet je ook op tijd durven zeggen: ‘jongens, ’t is vandaag iets minder’. Niet in het slotuur nadat je de hele ploeg hebt opgeofferd en terwijl je met een Evenepoel met belachelijk sterke benen zit en een Stuyven die plots de meubelen nog moet gaan redden.”

Jammer, noemt Boonen de heisa die er nu op volgt. Evenepoel die de vinger op de wonde legde in Extra Time Koers? Van Aert die daar kribbig op reageerde? “Dat heeft toch geen zin? De renners zijn de enigen die weten hoe goed of slecht er onderling tijdens de koers met elkaar is gecommuniceerd. Tuurlijk is het zuur dat dat het resultaat heeft beïnvloed. Zeker op een WK in eigen land. Maar spreek daarover. Met open geest, zonder op elkaar te zitten vitten. Gooi alles eens op tafel en praat die frustraties en onvervulde verlangens uit. Nu. Meteen. Laat de zaak niet afkoelen en ze vooral niet ontsporen tot een probleem voor de toekomst. Want er komen nog veel WK’s aan, hoor.”

Overigens verwacht Boonen Van Aert zondag in Parijs-Roubaix wel weer op de afspraak. “Echt slecht was het ook niet in Leuven. Hij had een iets mindere dag, maar dat betekent niet dat hij er niet zal staan. Parijs-Roubaix moet hem qua parcours nog beter liggen. Zelfs als hij niet 100 procent top is, blijft hij daar een kandidaat-winnaar.”

Al ziet Boonen ook andere grote kanonnen van het WK herladen worden. “Sénéchal, bijvoorbeeld. Van der Poel, die deze week een extra stap vooruit zal hebben gezet. Benieuwd ook naar Pidcock. En Van Baarle, gemaakt voor dit soort werk. Voor een droge Parijs-Roubaix zijn er doorgaans maar tien favorieten. In een natte, zware, technische versie wordt dat aantal nog verder gereduceerd. Ik voorspel een finale met hele kleine groepjes.”