Niet langer gejaagd door de wind: auto moet op minstens 25 meter van renner volgen

Het beste voorbeeld was de openingstijdrit in Tirreno-Adriatico vorig jaar. Tien reservefietsen stonden op het dak van de volgwagen die achter Filippo Ganna het parcours in Lido di Camaiore op reed. Dat was niet om Ganna om de anderhalve kilometer van een nieuwe fiets te voorzien. Team Ineos Grenadiers wilde een zo groot mogelijk aerodynamisch voordeel creëren voor zijn Italiaanse wereldkampioen.

Het kwam hierop neer: hoe meer lucht de Mercedes kon vangen, hoe dichter die auto ook tegen het achterwiel van Ganna kon rijden, des te harder werd hij vooruitgeduwd.

De UCI probeert daar nu iets aan te doen. De minimumafstand tussen renner en volgwagen moet voortaan 25 meter bedragen. Dat was 10 meter tot nu.

Volgens de UCI bedraagt, bij een snelheid van 46,8 kilometer per uur en een afstand van 10 meter tussen renner en auto, de tijdwinst 0,05 seconden per kilometer. Dat is één seconde per 20 kilometer. Bij een afstand van 15 meter is volgens de UCI de tijdwinst verwaarloosbaar. Voor de zekerheid opteerde de UCI voor een afstand van 25 meter.

Gesprek met Plugge en Rogers

De Belgische hoogleraar Bert Blocken (TU Eindhoven) kaartte het probleem in 2015 al aan. “Ik had toen een eerste studie gemaakt hierover, maar heb van de UCI nooit een reactie gekregen.”

Het duurde tot begin 2021 voor er schot in de zaak kwam. Blocken kreeg een telefoontje van Richard Plugge, de ploegleider van Jumbo-Visma. “Plugge zei me dat het tijd werd dat het probleem werd aangepakt. Hij vroeg me om alle studies op te sturen die ik daarover had gemaakt.”

Afgelopen zomer sprak Blocken ook met Michael Rogers, de Australische ex-renner die zich nu bij de UCI ontfermt over veiligheid en de strijd tegen (mechanische) fraude. “Rogers toonde me een ontwerptekst. De UCI zou de minimale afstand van 10 naar 15 meter brengen. Ik vertelde hem dat dat niet genoeg was.”

Er gingen nog enkele maanden bedenktijd over en bij de start van het nieuwe wielerseizoen wordt die afstand nu naar 25 meter verlengd. Dat levert volgens Blocken nog altijd een aerodynamisch voordeel. Niet veel: nu is het 0,2 seconden op 20 kilometer.

“Het is een heel goede maatregel, ik ben er erg blij mee”, zegt Blocken. Hij betwist de cijfers die de UCI hanteert en hij betwist dat het voordeel bij een afstand van 15 meter verwaarloosbaar is. “Dat heb ik nooit gezegd.” Maar toch: “Dt is gewoon een goede wijziging. Het is ooit anders geweest. In 2017 beweerde een technisch directeur van de UCI dat dit aerodynamische effect niet bestond en dat mijn onderzoek onzin was. Gelukkig is Rogers veel intelligenter.”

Nu moeten de motoren nog volgen, zegt Blocken. “Bij een afstand van 50 meter doet een renner die in de slipstream van de motor zit nog altijd een voordeel van 7 procent.” Ook hierop gaat de UCI nauwer toezien. Tenzij de motoren daar zijn om hun werk te doen (commissarissen, regulatoren, tv-motoren, fotografen) moeten ze naar de kant van de weg uitwijken om elk aanzuigeffect zo min mogelijk te houden.